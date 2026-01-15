Conform ANM, noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) se va menține ger în nordul și estul Moldovei, cu temperaturi minime între -13 și -8 grade. Vineri (16 ianuarie), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local se va înregistra ger, cu valori în jurul a -10 grade.

Meteorologii ANM transmit că în noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) gerul se va extinde în Moldova, precum și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei, Transilvaniei și Maramureșului. Până marți, 20 ianuarie, nopțile și diminețile vor rămâne geroase în majoritatea regiunilor, cu temperaturi minime între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu valori între -12 și -10 grade.

În noaptea de joi spre vineri și vineri (15-16 ianuarie) se așteaptă precipitații temporare: ploaie în Banat și Crișana, mixte la munte în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea, iar ninsori predominante în Oltenia și Muntenia, favorizând local poleiul.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze de 40-50 km/h.

Pentru joi și vineri a fost emis cod galben de temperaturi foarte scăzute și ger local. În nordul și estul Moldovei, temperaturile minime vor fi între -13 și -8 grade, iar pe parcursul zilei de vineri se vor menține în jurul valorii de -10 grade.

Meteorologii ANM prognozează ninsori slabe în București joi și vineri și temperaturi deosebit de scăzute în următoarele cinci zile, conform prognozei speciale pentru Capitală.

15 ianuarie, ora 20:00 – 16 ianuarie, ora 08:00: Cerul va fi înnorat, iar spre sfârșitul intervalului crește probabilitatea de ninsoare slabă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi între -4 și -3 grade.

16 ianuarie, ora 08:00 – 17 ianuarie, ora 08:00: Vremea se va răci, iar noaptea va fi geroasă. Ziua, cerul va fi noros cu ninsoare slabă, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar minima între -12 și -10 grade.

17 ianuarie, ora 08:00 – 18 ianuarie, ora 08:00: Vremea va fi foarte rece, cu ger dimineața. Cerul va fi variabil, vântul slab și moderat, temperatura maximă -3…-2 grade, iar minima în jur de -9 grade.

18 ianuarie, 08:00 – 19 ianuarie, 08:00: Vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger pe timpul nopții. Cerul va fi temporar înnorat, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de -6 grade, iar minima între -10 și -8 grade, posibil mai scăzută în zonele preorășenești.

19 ianuarie, 08:00 – 20 ianuarie, 10:00: Valorile termice vor rămâne foarte scăzute, cu ger dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul slab și moderat. Temperatura maximă se va încadra în jurul a -3 grade, iar minima între -10 și -8 grade.

Între 15 ianuarie, ora 20:00, și 20 ianuarie, ora 10:00, Bucureștiul va fi sub incidența unui mesaj de informare meteorologică privind vreme deosebit de rece și ger, mai ales pe timpul nopților și dimineților.