România intră din nou sub influența unui episod sever de iarnă, caracterizat de ninsori, temperaturi extrem de scăzute și intensificări ale vântului, potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Specialiștii anunță că un val de aer siberian va cuprinde întreg teritoriul țării, determinând scăderi semnificative ale temperaturilor, mai ales pe timpul nopților și dimineților, când valorile vor coborî mult sub pragul înghețului.

Conform prognozei meteo, ninsorile vor reveni în majoritatea regiunilor, iar spre sfârșitul lunii ianuarie stratul de zăpadă din București ar putea ajunge până la 30 de centimetri.

În acest context, ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, perioadă în care sunt prognozate temperaturi deosebit de scăzute, ger accentuat, precipitații mixte, polei și vânt intens.

Meteorologii arată că, în noaptea de joi spre vineri, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între -13 și -8 grade Celsius, cele mai scăzute fiind așteptate în nordul și estul Moldovei.

Vineri, răcirea se va accentua și în sudul și estul țării, iar în Moldova gerul va fi resimțit local, cu temperaturi apropiate de -10 grade. În noaptea următoare, gerul se va extinde în Moldova, dar și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei, Transilvaniei și Maramureșului.

Până marți, 20 ianuarie, nopțile și diminețile vor rămâne geroase în cea mai mare parte a țării, cu minime situate între -16 și -8 grade. În nordul Moldovei, frigul intens va persista inclusiv pe parcursul zilei, temperaturile maxime urmând să se mențină între -12 și -10 grade, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.

În intervalul 15–16 ianuarie, se vor semnala temporar precipitații în mai multe regiuni. În Banat și Crișana, acestea vor fi preponderent sub formă de ploaie, în timp ce în Transilvania, Moldova, Maramureș și Dobrogea sunt așteptate precipitații mixte. Oltenia și Muntenia vor fi afectate în special de ninsori, iar la munte condițiile vor favoriza depunerile de polei.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat pentru România TV că țara noastră traversează un nou episod de iarnă severă, marcat de temperaturi foarte scăzute, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

Aceasta a precizat că informarea meteorologică intră în vigoare din seara zilei de 15 ianuarie și vizează scăderi importante de temperatură la nivelul întregii țări, cu valori minime de până la -13 grade.

De asemenea, meteorologii estimează că intensificările de vânt vor atinge viteze de 40–50 km/h, iar vremea deosebit de geroasă ar putea persista până în jurul datei de 25 ianuarie.