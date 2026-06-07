ONU lansează o alertă climatică globală. Fenomenul care ar putea aduce temperaturi record și evenimente extreme

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) avertizează că există șanse foarte mari ca fenomenul climatic El Niño să revină în următoarele luni. Specialiștii estimează că probabilitatea apariției acestuia în vara anului 2026 a ajuns la 80%, iar efectele ar putea fi resimțite la nivel mondial prin valuri de căldură mai intense, secete severe și precipitații extreme.

Oamenii de știință ai Organizației Meteorologice Mondiale au anunțat că fenomenul climatic El Niño are o probabilitate ridicată de a se instala în perioada iunie-august 2026.

Potrivit celor mai recente modele de prognoză, există aproximativ 80% șanse ca acest fenomen să se manifeste în această vară, iar probabilitatea ca el să continue până spre finalul anului depășește 90%.

El Niño este un fenomen natural asociat cu încălzirea apelor de suprafață din Oceanul Pacific tropical. Deși apare periodic, efectele sale sunt amplificate de schimbările climatice provocate de activitatea umană, ceea ce poate conduce la evenimente meteorologice mult mai severe decât în trecut.

Specialiștii avertizează că impactul poate fi resimțit la scară globală, prin temperaturi record, valuri de căldură prelungite, secete, inundații și furtuni mai puternice.

Oficialii ONU consideră că potențiala revenire a fenomenului trebuie privită ca un semnal de alarmă major pentru toate guvernele.

Instituția avertizează că lumea se confruntă deja cu efectele încălzirii globale, iar apariția unui nou episod El Niño riscă să agraveze situația.

Organizația a transmis că statele trebuie să trateze posibilul fenomen drept „o avertizare climatică urgentă”, în contextul în care efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai vizibile în numeroase regiuni ale globului.

Chiar dacă există încă incertitudini privind intensitatea maximă pe care o va atinge fenomenul, modelele actuale indică un episod cel puțin moderat și posibil unul puternic.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis un mesaj ferm privind riscurile asociate noului episod El Niño.

„Știința este clară: El Niño va sosi la ușa noastră în lunile următoare cu o certitudine de 90%.

Lumea trebuie să o trateze ca pe avertismentul climatic urgent care este.”

Oficialul ONU a avertizat că efectele fenomenului se vor suprapune peste cele ale încălzirii globale, amplificând problemele deja existente.

„Fenomenul El Niño va pune paie pe focul unei lumi care se încălzește. Impactul va lovi și mai puternic, va ajunge și mai departe și va traversa granițele cu o viteză devastatoare.”

În opinia sa, singura soluție eficientă rămâne accelerarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice.

„Singurul răspuns eficient este o acțiune climatică la nivelul crizei – încetarea dependenței de combustibilii fosili, accelerarea trecerii la surse regenerabile, protejarea celor mai vulnerabili și implementarea unor sisteme de avertizare timpurie pentru toți.”

Datele analizate de OMM arată că temperaturile la suprafața Oceanului Pacific ecuatorial se apropie deja de valorile asociate fenomenului El Niño.

Observațiile realizate între sfârșitul lunii aprilie și mijlocul lunii mai au evidențiat o încălzire constantă a apelor din zona monitorizată.

Potrivit cercetătorilor, una dintre cauzele principale este reprezentată de temperaturile neobișnuit de ridicate din straturile subterane ale Pacificului tropical.

În unele regiuni, acestea depășesc media normală cu aproximativ 6 grade Celsius, formând un rezervor uriaș de căldură care poate alimenta dezvoltarea fenomenului în lunile următoare.

În paralel, și modelele climatice bazate pe analiza condițiilor atmosferice indică aceeași tendință de apariție a El Niño.

Specialiștii amintesc că ultimul episod El Niño, desfășurat în perioada 2023-2024, s-a numărat printre cele mai puternice cinci înregistrate vreodată.

Acesta a contribuit la stabilirea unor recorduri istorice de temperatură la nivel mondial.

În 2024, planeta a înregistrat cel mai cald an de la începutul măsurătorilor moderne, iar temperatura medie globală a depășit pentru prima dată pragul de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial din perioada 1850-1900.

Cercetătorii avertizează că, dacă fenomenul se va confirma și în 2026, există riscul ca anul 2027 să devină un nou an record din punct de vedere al temperaturilor globale.

Secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale, Celeste Saulo, a atras atenția asupra necesității pregătirii din timp pentru eventualele efecte ale fenomenului.

„Trebuie să ne pregătim pentru un eveniment El Niño potențial puternic, care va exacerba seceta și precipitațiile abundente și va crește riscul de valuri de căldură atât pe uscat, cât și în ocean.”

Aceasta a reamintit și rolul pe care ultimul episod El Niño l-a avut în recordurile climatice recente.

„Cel mai recent fenomen El Niño, din 2023-2024, a fost unul dintre cele mai puternice cinci înregistrate vreodată și a jucat un rol în temperaturile globale record pe care le-am înregistrat în 2024.”

Potrivit oficialului OMM, monitorizarea fenomenului va continua în lunile următoare pentru a sprijini deciziile guvernelor și ale sectoarelor economice vulnerabile la schimbările climatice.

„Comunitatea OMM va monitoriza cu atenție condițiile în lunile următoare pentru a fundamenta procesul decizional al guvernelor, agențiilor umanitare și sectoarelor sensibile la schimbările climatice.

Previziunile sezoniere în avans și avertizările timpurii sunt vitale pentru a salva vieți omenești și a atenua impactul asupra economiilor și comunităților noastre.”