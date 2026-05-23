Măsura vine în baza Ordinului președintelui ANAF nr. 508/2026, care aprobă procedura de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor.

Obligația vizează contribuabilii care au organizate și sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare pe raza aceleiași unități sau subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal.

Aceștia trebuie să depună formularul 060 până la 30 iunie 2026 pentru a respecta noua procedură fiscală stabilită de ANAF.

Aceeași obligație există și pentru contribuabilii care au mai multe sedii secundare într-o altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care se află domiciliul fiscal. În acest caz, formularul 060 trebuie depus la organul fiscal competent pentru sediul secundar.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a transmis că notificarea este necesară pentru stabilirea modului de administrare fiscală și pentru declararea corectă a obligațiilor privind salariile și veniturile asimilate salariilor.

În cazul în care un contribuabil organizează un sediu secundar într-o altă localitate decât cea a domiciliului fiscal, acesta are obligația să solicite înregistrarea fiscală în termen de 30 de zile de la înființare.

Dacă o firmă are mai multe sedii secundare plătitoare de salarii în aceeași unitate administrativ-teritorială, diferită de cea a domiciliului fiscal, trebuie să desemneze unul dintre acestea ca sediu secundar desemnat.

Această desemnare trebuie făcută în termen de 30 de zile de la înființarea primului sediu secundar.

Pentru sediile secundare aflate în alte localități decât domiciliul fiscal, contribuabilul trebuie să înscrie în formularul 112, în anexa Angajator, secțiunea F, impozitul pe venit datorat de fiecare sediu secundar sau sediu secundar desemnat.

Plata impozitului pe venit nu se face pe codul firmei principale, ci pe codul de înregistrare fiscală al fiecărui sediu secundar sau sediu secundar desemnat.

În schimb, dacă sediile secundare sunt organizate în aceeași unitate administrativ-teritorială cu domiciliul fiscal, formularul 060 trebuie depus în termen de 30 de zile de la organizarea fiecărui sediu secundar, însă declararea și plata impozitului pe salarii se face folosind codul de identificare fiscală propriu al contribuabilului.

Practic, diferența importantă este legată de locul unde funcționează sediul secundar și de modul în care ANAF stabilește obligațiile de declarare și plată a impozitului aferent salariilor.