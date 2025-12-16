Călin Georgescu a ajuns marți, 16 decembrie, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. La fața locului au fost mulți susținători care îl așteptau.

El a făcut noi declarații la ieșirea de la Poliția Buftea, dar nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor. În schimb, a transmis un mesaj cu referire istorică și politică, amintind de cuvintele istoricului Nicolae Iorga despre alegerile din 1915. Georgescu a spus că Iorga menționa corupție, presiuni asupra alegătorilor, calomnii și faptul că întotdeauna câștigă cine vrea guvernul, în timp ce poporul rămâne tăcut.

El a explicat că, atunci când oamenii trăiesc în teamă, pierd libertatea, iar când pierd libertatea, pierd și credința. De aceea, el s-a descris ca un om al credinței, nu ca un om politic, și a spus că lupta lui este pentru ca românii să fie liberi. Georgescu a adăugat că România trebuie să fie respectată în Europa, nu să trăiască în frică.

Georgescu a spus că, la 110 ani de la cuvintele lui Iorga, situația nu s-a schimbat, dar că acest „blestem” se va rupe și că acesta a fost mesajul lui.

„Cel mai mare istoric al României, Nicolae Iorga, descriind alegerile din România anului 1915, nota următoarele: Ațâțări în toată țara. Corupție pretutindeni. Presiuni apăsătoare asupra alegătorilor. Injurii personale și calomnii odioase. Câștigă întotdeauna cine vrea guvernul. O mână de militanți aplaudă dezastrul. Poporul tace. Am încheiat citatul. Când trăim în teamă, înseamnă că am cedat libertatea. Iar când cedăm libertatea, cedăm credința. De aceea am spus că nu sunt un om politic, ci un om al credinței. Lupta mea este ca poporul român să fie liber. România este în Europa ca să fie respectată, nu ca să trăiască în frică. Astăzi, la 110 ani de la cuvintele lui Nicolae Iorga, întrebarea este simplă: ce vedem? Diferențe nu sunt. Asemănările sunt aproape identice. O copie fidelă. Acest blestem se va rupe. Atât am avut de spus. A sosit ceasul”, a zis Georgescu.

Cu o zi în urmă, Georgescu s-a prezentat la Curtea de Apel pentru procesul în care este judecat pentru tentativă de lovitură de stat. Dosarul include acuzații împotriva lui Georgescu, fost candidat la prezidențiale, și a lui Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul acestuia. În același dosar, au fost trimiși în judecată și cei 20 de mercenari din gruparea lui Potra.

Horațiu Potra și fiul său rămân în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a respins cererea apărării de a înlocui arestul cu o măsură mai ușoară. Decizia a fost luată luni și publicată pe portalul instanțelor.

Instanța a arătat că măsura arestului preventiv este legală și rămâne valabilă până la următoarea verificare, dar nu mai mult de 30 de zile. Totodată, cererile celor trei inculpați de a înlocui arestul cu o măsură mai blândă au fost respinse. Decizia Curții de Apel nu este definitivă și poate fi contestată în 48 de ore de la comunicare.