În 2025, prețul mediu al produselor agricole obținute de fermierii din Uniunea Europeană a înregistrat o creștere de aproximativ 3% față de anul precedent, potrivit estimărilor preliminare Eurostat. Această majorare urmează unui ușor recul în 2024 și marchează reluarea tendinței ascendente observate în perioada 2021-2023.

Costurile pentru bunurile și serviciile utilizate în agricultură, excluzând investițiile, au crescut însă mult mai moderat, sub 1% comparativ cu 2024, arătând o presiune mai redusă asupra cheltuielilor curente ale fermierilor.

Nu toate produsele au evoluat la fel: prețurile la bovine au urcat spectaculos, cu 26%, iar ouăle au înregistrat un avans de 23%. Creșteri moderate au fost raportate și pentru fructe și lapte, cu aproximativ 10%, și pentru păsările de curte, cu 9%.

În contrast, anumite produse au suferit scăderi importante: uleiul de măsline s-a ieftinit cu 37%, cartofii cu 22%, în timp ce prețurile porcilor au coborât cu 6% și cerealele cu 1%.

Laptele a înregistrat majorări de preț aproape în toate statele membre, cu excepția Greciei, unde s-a consemnat o reducere de 3%. Cele mai semnificative creșteri au fost în Danemarca (+21%) și Estonia (+20%), urmate de Lituania și Cehia, fiecare cu +17%.

Printre bunurile și serviciile utilizate în agricultură, cea mai importantă creștere s-a consemnat la îngrășăminte și amelioratori de sol (+5%) și la serviciile veterinare (+3%). Pe de altă parte, fermierii au beneficiat de o scădere ușoară a cheltuielilor cu energia și lubrifianții, de aproximativ 2%.

Economia Uniunii Europene a continuat în 2025 pe un traiect de creștere moderată, susținută de un avans constant al PIB-ului și de o inflație stabilă. Sentimentul economic a înregistrat o ușoară ameliorare, însă rămâne sub media pe termen lung, semnalând prudenta în activitatea economică.

Rata șomajului a rămas scăzută, în paralel cu o rată a ocupării forței de muncă la nivel maxim și o reducere a surplusului de muncă disponibil, evidențiind o piață a muncii solidă. În același timp, numărul locurilor de muncă disponibile a continuat să scadă, indicând un echilibru delicat între cerere și ofertă de forță de muncă.

Numărul de persoane care solicită azil pentru prima dată în statele UE a înregistrat o creștere modestă, reflectând o presiune ușor mai mare asupra sistemelor naționale de azil.

La nivel sectorial, producția industrială a înregistrat un ușor avans, în timp ce volumele comerțului cu amănuntul și producția în sectorul serviciilor au rămas stabile. Comerțul internațional a înregistrat, însă, scăderi, atât la importuri, cât și la exporturi de bunuri, indicând un context mai provocator pentru schimburile comerciale ale UE.

În ansamblu, datele sugerează că Uniunea Europeană menține o creștere moderată, cu o piață a muncii solidă, dar cu provocări în sectorul comercial și cu presiuni crescute în ceea ce privește migrația.