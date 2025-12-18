Ministerul Afacerilor Interne a prezentat astăzi un serviciu electronic de identitate digitală care oferă cetățenilor posibilitatea de a partaja selectiv informații din cartea electronică de identitate (CEI), sub controlul exclusiv al acestora, potrivit declarațiilor expertului în e-guvernare Andrei Nicoară. Noua soluție se aseamănă cu inițiativele de tip portofel digital din cadrul Uniunii Europene.

Serviciul este disponibil prin HUB-ul MAI și le permite utilizatorilor să decidă punctual ce date să fie transmise. Astfel, este posibil să se partajeze doar fotografia și vârsta, fără a expune date sensibile precum numele complet, CNP-ul sau data nașterii, care sunt vizibile pe cartea de identitate fizică.

După autentificarea cu CEI pe desktop, printr-un cititor USB, utilizatorii accesează opțiunea „eIdentity” din secțiunea „my account” a HUB-ului. Datele disponibile pe cartea electronică de identitate pot fi selectate individual și partajate printr-un QR code generat de platformă. Acesta este valabil timp de 10 minute și poate fi trimis chiar și la distanță, prin e-mail sau aplicații de mesagerie. Cei care scanează codul accesează o pagină securizată a MAI care afișează strict informațiile aprobate.

Oficialii MAI au subliniat că sistemul este potrivit și pentru validarea vârstei pe rețelele de socializare, fără a compromite anonimitatea utilizatorului.

Ministerul pregătește ca certificatele de autentificare asociate CEI să fie recunoscute în Uniunea Europeană cu nivel de încredere ridicat.

În paralel, se lucrează la dezvoltarea unei aplicații mobile care să permită accesarea CEI prin NFC, facilitând autentificarea și semnarea electronică direct de pe telefon. Momentan nu este clar dacă aplicația va funcționa independent sau va fi disponibilă ca librărie integrabilă în alte aplicații.

Până la finalul anului 2025, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au introdus sisteme de identitate electronică, însă nivelul de implementare și adoptare variază semnificativ. Reglementările eIDAS asigură cadrul pentru recunoașterea transfrontalieră a acestor identități, facilitând accesul cetățenilor la servicii publice și private din alte țări membre.

Câteva țări se remarcă prin sisteme avansate, integrate în viața de zi cu zi a cetățenilor:

Estonia : sistemul e-ID este folosit pentru aproape toate serviciile publice, inclusiv votul electronic și gestionarea sănătății.

Danemarca : autentificarea se face prin aplicația MitID.

Suedia și Finlanda : utilizează soluții BankID, furnizate de bănci și recunoscute oficial.

Olanda: peste 95% dintre cetățeni folosesc DigiD pentru servicii publice.

Mai multe state au lansat deja soluții de tip portofel digital, anticipate să se integreze în viitorul Portofel European de Identitate Digitală (EUDI Wallet): Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Polonia și Portugalia. Franța, de exemplu, a implementat sistemele sale încă din 2021 și este un promotor activ al inițiativei europene.