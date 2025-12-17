Complexul Educațional Laude-Reut oferă burse pentru elevii care sunt acum în clasa a VIII-a și vor să învețe la Liceul Laude-Reut în anul școlar 2026–2027. Programul se numește „O șansă pentru viitorul tău”.

Ce burse sunt disponibile? Sunt 12 burse de excelență:

10 burse integrale sau parțiale, împreună cu Primăria Sectorului 3, pentru elevii din București sau Ilfov

2 burse integrale, oferite de Ambasada Statului Israel, pentru elevi din toată țara

Cum se acordă bursele? Concursul are două etape:

Interviu online

Test scris (din mai multe materii)

Bursele se aplică din momentul începerii clasei a IX-a, în anul școlar 2026–2027.

Cine poate participa? Poți participa dacă:

Ai media generală minimum 9,50 la finalul clasei a VII-a

Ai media la engleză minimum 9,00

Ai nota 10 la purtare în clasele V–VII

Calendarul concursului

15 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026 – informare despre admitere

27–30 ianuarie 2026 – depunerea dosarului la secretariat

2 februarie 2026 – afișarea dosarelor acceptate

3 februarie 2026 – afișarea programului pentru interviuri

3 februarie 2026 – întâlnire online cu elevii, părinții și reprezentanții școlii, Primăriei și Ambasadei

4–5 februarie 2026 – Etapa 1: interviu

9 februarie 2026, ora 10:00 – Etapa 2: test scris, la școală

13 februarie 2026, ora 16:00 – afișarea rezultatelor

Termen limită pentru înscriere: 30 ianuarie 2026. Regulamentul complet este disponibil pe site-ul școlii.

În 2025, Complexul Educațional Laude-Reut a avut din nou rezultate foarte bune. Pentru al 16-lea an la rând, toți elevii au promovat Bacalaureatul – adică 100% promovare.

Datorită acestor rezultate, Liceul Laude-Reut s-a clasat:

pe locul 4 în București

pe locul 7 la nivel național, dintre liceele cu peste 30 de elevi

Media generală la Bacalaureat a fost 9,32, iar 14 elevi au luat nota 10 la examenul din iunie 2025. Astfel, Laude-Reut se află din nou printre cele mai bune licee din România, alături de licee cunoscute precum Sf. Sava, Tudor Vianu și Gheorghe Lazăr, fiind în Top 10 național de peste 10 ani.

Liceul oferă materii moderne și interesante, cum ar fi diplomație, relații internaționale, business, comunicare, media, marketing, gândire critică și robotică. Acestea îi ajută pe elevi să-și descopere și să-și dezvolte abilitățile.

Pentru elevii care își doresc un viitor de succes, această bursă nu este doar un ajutor, ci primul pas spre o carieră plină de reușite.