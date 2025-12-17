Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, decizia autorităților din Bulgaria se aplică fără excepții în ceea ce privește tipurile de vehicule care pot traversa Podul Prieteniei. Astfel, atât autoturismele, cât și vehiculele de transport marfă sau de pasageri vor putea circula pe ambele sensuri de mers.

MAE precizează că intervalul exact în care circulația este permisă integral este cuprins între 18 decembrie, ora 08:00, și 8 ianuarie, ora 08:00. În afara acestui interval, regimul de trafic poate reveni la restricțiile stabilite anterior de autoritățile bulgare, în funcție de lucrările sau măsurile aflate în derulare.

Informația este considerată esențială pentru planificarea călătoriilor, în special pentru șoferii care intenționează să tranziteze Bulgaria către alte destinații sau să revină în țară după perioada sărbătorilor. MAE recomandă consultarea constantă a surselor oficiale pentru eventuale actualizări.

Autoritățile române atrag atenția asupra faptului că respectarea regulilor de circulație și a indicațiilor poliției rutiere bulgare rămâne obligatorie, chiar și în condițiile reluării traficului pe ambele sensuri ale podului.

Pentru a sprijini cetățenii români aflați în deplasare, Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziție o listă detaliată de surse oficiale unde pot fi consultate informații actualizate. Acestea vizează atât plata taxei de pod la Ruse, cât și starea actuală a drumurilor din Bulgaria.

În ceea ce privește sistemul de plată online a taxei de pod, informațiile sunt disponibile pe site-ul autorităților vamale bulgare. Date actualizate despre condițiile de trafic pot fi obținute prin aplicația gratuită LIMA, de pe pagina Agenției „Infrastructura Rutieră” din Bulgaria sau la numărul de telefon 0035970013020, disponibil permanent.

Pentru pasagerii interesați de transportul aerian, MAE indică site-ul oficial al aeroportului din Sofia, unde pot fi verificate informații privind situația zborurilor. De asemenea, datele despre condițiile meteorologice pot fi consultate pe site-ul oficial al serviciului de meteorologie din Bulgaria.

Ministerul menționează și sursele referitoare la regimul vamal, vinieta electronică și sistemul e-TOLL, precum și site-ul Ministerului de Interne bulgar, unde sunt publicate informații despre situația traficului prin punctele de trecere a frontierei.

MAE reamintește că cetățenii români care se află în Bulgaria pot solicita asistență consulară în cazul apariției unor dificultăți pe durata șederii sau tranzitului. Ambasada României la Sofia pune la dispoziție două numere de telefon pentru astfel de solicitări.

Apelurile efectuate la numerele +35929712858 și +35929733510 sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate de operatori în regim de permanență. Serviciul este destinat oferirii de informații și sprijin consular general.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria, respectiv +359879440758. MAE subliniază importanța utilizării acestui număr exclusiv în cazuri care necesită intervenție imediată.

Autoritățile române recomandă cetățenilor să aibă la îndemână datele de contact consular și să se informeze din surse oficiale înainte de plecare, pentru a evita eventuale probleme pe durata călătoriei.