Florin Manole a declarat că programul de fertilizare in vitro a avut o evoluție bună în 2025, din punctul său de vedere. El a arătat că finanțarea alocată pentru acest an a permis desfășurarea programului în condiții satisfăcătoare și că obiectivul principal, respectiv asigurarea continuității, a fost atins.

Ministrul a explicat că Ministerul Muncii și-a respectat angajamentul de a susține programul pe parcursul acestui an, cu sprijinul colegilor din Guvern. Potrivit acestuia, finanțarea pentru 2025 a fost asigurată din bugetul de stat.

În ceea ce privește anul viitor, Florin Manole a precizat că solicitarea de la bugetul de stat va fi similară cu cea din 2025. El a adăugat că există discuții avansate pentru completarea finanțării cu fonduri europene, în urma dialogului cu Ministerul Fondurilor Europene.

Ministrul a arătat că există un angajament ferm din partea ministrului responsabil de fondurile europene și că cele două ministere colaborează pe acest subiect. Totuși, Manole a subliniat că sunt necesare proceduri administrative și discuții cu Comisia Europeană, motiv pentru care este nevoie de prudență până la finalizarea documentelor. În viziunea sa, eventualele fonduri europene ar trebui să fie un supliment față de bugetul național alocat.

„Pentru programul pe anul ăsta, lucrurile au mers foarte bine, cred eu. Pentru anul viitor, solicitarea de la bugetul de stat o vom face similară cu ce am avut bugetat anul acesta și sper că fondurile europene, așa cum am discutat cu domnul Pîslaru și pare că am găsit o soluție, zic, pare, deși sunt extrem de optimist, dar cred că trebuie să așteptăm să se usuce cerneala pe o hârtie. Angajamentul domnului Pîslaru este ferm. Ministerul Fondurilor Europene e un partener onest cu Ministerul Muncii pe această temă. Asta e fără discuție. Doar că sunt niște proceduri care trebuie îndeplinite, inclusiv în comunicarea cu Comisia, și trebuie să fim prudenți până atunci. Acei bani ar fi bine să fie un surplus peste bugetul pe care l-am avut anul ăsta”, a declarat Manole.

Întrebat despre estimările pentru 2026, Florin Manole a spus că își dorește creșterea numărului de beneficiari ai programului FIV. El a indicat că, în 2025, numărul persoanelor sprijinite este estimat la aproximativ 6.400.

Pentru anul viitor, intenția este de a ajunge la un număr dublu de beneficiari, respectiv în jur de 12.000. Ministrul a precizat însă că nu dorește ca această estimare să fie interpretată ca o promisiune fermă, întrucât nivelul exact va depinde de resursele financiare disponibile.

Florin Manole a explicat că obiectivul său a fost, în primul rând, asigurarea finanțării programului în 2025, lucru care s-a realizat. El a reamintit că a anunțat încă din perioada anterioară intenția de a atrage fonduri europene pentru acest program și că, în prezent, există semnale pozitive în acest sens.

Totuși, ministrul a arătat că este nevoie de răbdare până la finalizarea tuturor procedurilor. Abia după aceea vor putea fi comunicate cifre clare privind bugetul și numărul de beneficiari pentru 2026.

„Mi-aș dori să dublăm numărul de beneficiari, adică dacă anul ăsta o să fim, probabil, pe la 6.400, putem să mergem spre 12.000, sper eu. Nu o luați ca promisiune, pentru că nu vreau să fac nicio promisiune. Am promis că fac tot posibilul ca acest program să fie finanțat anul ăsta. Am avut și concursul colegilor, s-a întâmplat, mă bucur. Am spus de mult că voi încerca să aduc fonduri europene pe acest program. Pare că ne apropiem de un deznodământ pozitiv, dar încă nu suntem acolo. Când vom fi acolo, o să putem să dăm cifre. Dar, cu siguranță, vor fi mai mulți bani decât anul ăsta.”, a mai spus Florin Manole.

Florin Manole a confirmat că programul de fertilizare in vitro va continua și în 2026. El a transmis că perspectivele sunt de extindere, însă implementarea depinde de clarificarea surselor de finanțare.

Potrivit ministrului, cert este că bugetul programului nu va fi mai mic decât cel din 2025, iar intenția este ca resursele disponibile să fie mai mari, odată cu includerea fondurilor europene.