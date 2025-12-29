Judecătorii Sectorului 6 au luat o decizie de ultim moment după ce un susținător al lui Călin Georgescu a chemat oamenii să atace Guvernul.

Potrivit instanței, un bărbat din București, care îl sprijinea pe Călin Georgescu și pe George Simion, a fost amendat cu 8.400 de lei pentru că a instigat public. În luna mai, el le ceruse unor foști deținuți și rezerviști din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru o „nouă revoluție”, înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale.

Judecătorii au explicat că, pe lângă amendă, bărbatului i se interzice timp de doi ani să fie ales în funcții publice sau să ocupe funcții care implică autoritate de stat. Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile.

„În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) Cpp, condamnă pe inculpatul Constantinescu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de instigarea publică, în formă continuată, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.400 lei (210 zile – amendă X 40 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b) C.pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata de 2 ani. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărâre”, se arată în decizia instanţei.

În luna mai, procurorii de la Judecătoria Sectorului 6 au decis să îl pună pe Gabriel Constantinescu sub control judiciar pentru instigare publică. Ei au spus că acesta ar fi publicat pe rețelele sociale un videoclip prin care îi îndemna pe oameni la violență, pe fondul tensiunilor legate de alegerile prezidențiale.

Pe 8 mai, nemulțumit de posibilitatea ca alegerile să fie anulate sau falsificate, bărbatul a postat pe Facebook un videoclip de puțin peste două minute, intitulat „Facem revoluție”. În mesajul său, el a afirmat că, dacă rezultatul alegerilor nu ar fi respectat, ar fi nevoie de o nouă revoluție. A mai spus că există persoane care pot organiza astfel de acțiuni și le-a cerut foștilor militari, rezerviștilor și foștilor deținuți să îl contacteze în privat.

Totodată, el a susținut că, la un semnal dat, oamenii ar trebui să iasă în stradă, în Piața Victoriei, să înconjoare Guvernul și să intre cu forța în clădire, după ce ar fi trecut de forțele de ordine. A doua zi, același videoclip a fost publicat și pe contul său de TikTok.

„Călin Georgescu preşedinte prin George Simion. Fraţilor, dacă şi de data asta ne vor anula alegerile sau vor face vreo şmecherie prin care să împiedice dorinţa poporului, atunci va fi nevoie de o nouă revoluţie. Eu am pe cineva care organizează. Toţi cei care aţi făcut armata, care sunteţi rezervişti, toţi care aţi făcut închisoare, care mai aveţi puţină vână în voi, vă rog să mă contactaţi în privat şi eu vă voi face legătura. Întrucât nu se poate altfel decât cu o nouă revoluţie. În momentul în care se va da semnalul, vom ieşi cu toţii în stradă, în Piaţa Victoriei, vom înconjura clădirea Guvernului, iar toţi care sunt rezervişti, care au făcut închisoare şi au puţină teorie şi activitate de luptă, vor sparge cordonul de mascaţi şi vom intra cu forţa în clădirea Guvernului, unde îi vom aresta pe toţi”, a spus el atunci.