Predicții au existat și în trecut, iar Simona Ionescu a amintit că, în urmă cu aproximativ 15 ani, cercetători și oameni de știință au fost nevoiți să explice public că „în scrierile mayașe nu exista predictii despre sfârșitul lumii”.

Jurnalista a subliniat că, în ciuda acestor clarificări, anul 2012 a fost dominat de un nou val de prognoze alarmiste, inclusiv scenariul unei coliziuni între o planetă și Terra, programată simbolic pentru 21 decembrie 2012.

Autoarea a arătat că, dincolo de aceste episoade, spațiul public a fost constant traversat de predicții economice, politice, sanitare sau legate de conflicte armate, multe dintre ele prezentate cu certitudine. În acest context, ea a precizat că a citit recent previziuni referitoare la România în anul 2026, publicate de un analist politic cu experiență, fost consilier prezidențial, ale cărui evaluări au atras atenția prin caracterul tranșant.

Simona Ionescu a relatat că analistul respectiv a descris anul 2026 drept „un an politic complicat” și a făcut publice „pariurile” sale pentru perioada următoare. Înainte de a reda lista, autoarea a menționat că aceste afirmații au circulat deja în spațiul public și au generat reacții divergente. Lista citată a fost redată integral:

„-Lia Savonea pleacă. -Ilie Bolojan va rămâne premier chiar dacă va fi Guvernul Bolojan 2. -PSD se va stabiliza la 15%. În sondajele lor vor fi la 22. -Călin Georgescu va fi condamnat. -AUR va avea aceeaşi dilemă: ce joc face George Simion”.

Pornind de la ideea că există numeroase grupuri care nu împărtășesc aceste scenarii și care se simt contrazise de ele, Simona Ionescu a explicat că a ales să construiască un exercițiu de imaginație. Ea a precizat că informații, anchete, mișcări politice și dezvăluiri există „cu toptanul”, iar demersul ei a fost de a le oferi o formă ipotetică, sub semnul întrebării „cum ar fi dacă”.

În primul set de scenarii, denumit de autoare „Predicția 1”, sunt avansate mai multe ipoteze legate de conducerea parchetelor și a serviciilor de informații, dar și de evoluțiile guvernamentale. Printre acestea se numără plecarea procurorilor-șefi Florența și Voineag, menținerea Liei Savonea „în lupta cu sistemul”, numiri politice la conducerea SRI și SIE sau preluarea funcției de premier de către Cătălin Predoiu.

„-Procurorii șefi Florența și Voineag pleacă. Nu se știu datele de naștere/cu ascendent/ ca să previzionăm dacă prind „pensia nesimțită” sau mai rămân la muncă. -Lia Savonea rămâne și continua lupta cu sistemul. -Sunt numiți șefi politici la SRI și SIE. -Cătălin Predoiu îi ia locul lui Ilie Bolojan. -PSD stă cuminte ca și în 2025. -Poporul, la fel – va plăti taxele și TVA-ul lui Bolojan. -USR, Coldea, Vlad Voiculescu nu au în față un DNA retrograd ca Răzvan Cuc”.

În același scenariu, PSD este descris ca adoptând o atitudine prudentă, similară celei din 2025, iar populația ca suportând în continuare taxele și TVA-ul majorat. Sunt menționate și poziționări ale USR, precum și lipsa unui DNA comparabil cu cazul Răzvan Cuc.

Al doilea set, „Predicția 2”, conturează un tablou centrat pe președintele Nicușor Dan, despre care se afirmă că ar deschide „ușile cancelariilor lumii” și nu ar contesta deciziile Curții Constituționale.

În același timp, Călin Georgescu este prezentat ca rămânând mult timp președinte pe traseul Mogoșoaia–Buftea–București, iar Bucureștiul ca un oraș în care sectorul imobiliar ar continua să se dezvolte. Sunt amintite dificultăți administrative legate de mediu, rolul taxelor auto și apariția Mirabelei Grădinaru în postura de Primă Doamnă. Scenariul include și revenirea Laurei Codruța Kovesi la final de an, dar și neîndeplinirea dorinței exprimate de Nicușor Dan ca statul să devină „mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni”.

„-Nicușor Dan va deschide ușile cancelariilor lumii și nu va ataca deciziile CCR. -Călin Georgescu va continua să fie președinte încă mult timp pe traseul Mogoșoaia-Buftea-București. -În București vor înflori imobiliarele. -Cât va fi pe funcție, Diana Buzoianu va avea probleme cu Apele, Romsilva și urșii. Poluarea a rezolvat-o Ilie Bolojan prin mărirea taxelor auto. -Mirabela Grădinaru va deveni Prima doamnă fiindcă e deșteaptă, puternică, are vorbele la ea și nici să-l lase pe președinte singur în călătoriile externe nu-i bine. -La finalul anului, Laura Codruța Kovesi se întoarce. -Dorința lui Nicușor Dan, exprimată în mesajul de Anul Nou nu se va împlini: Statul nu va deveni „mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni”.

În „Predicția 3”, Simona Ionescu a reunit ipoteze care vizează schimbări majore de leadership politic: cedarea partidului AUR de către George Simion către Călin Georgescu, numirea acestuia ca premier de către președintele Nicușor Dan și susținerea sa de către PSD. În acest scenariu, anularea alegerilor din 2024 rămâne doar un episod istoric, taxele continuă să fie plătite fără majorări de pensii sau salarii, justiția nu este afectată, iar Ludovic Orban își păstrează influența în PNL.

„-George Simion îi cedează partidul AUR lui Călin Georgescu. -Președintele Nicușor Dan îl numește premier pe Călin Georgescu, președintele AUR, partid cu scor mai bun în Parlament decât USR sau PNL. -Anularea alegerilor din 2024 rămâne o amintire pentru istorie. -PSD îl susține pe Călin Georgescu. -Poporul va plăti taxe, pensiile și salariile nu cresc. -Justiția nu va fi îngenunchiată. -Ludovic Orban va continua să facă jocurile pentru PNL”.

Autoarea a precizat explicit că nu face niciun pariu pe aceste predicții, subliniind caracterul lor imaginar. Ea a comparat exercițiul cu mențiunea întâlnită în horoscopul televizat, unde se precizează că „Informațiile nu au nicio bază științifică”.

Mesajul de final, transmis cititorilor sub forma unui salut de început de an, a inclus îndemnuri la calm, toleranță față de opinii politice diferite și atenție la deciziile statului, fiind prezentat ca o urare personală, nu ca o concluzie analitică.