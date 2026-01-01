Plata medicilor de familie va suferi modificări semnificative, începând cu 1 ianuarie 2026, conform actului normativ aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății. Noua reglementare prevede că doar 25% din fondul destinat asistenței medicale primare va fi alocat plății per capita, în timp ce restul de 75% va fi direcționat către plata per serviciu medical.

Sistemul mixt aplicat până în prezent combina plata per capita, care oferea un venit stabil medicului indiferent de prezența pacienților, cu plata per serviciu, care depinde de activitatea efectivă în cabinet. Astfel, medicii primeau o parte din buget pe baza numărului de pacienți înscriși și o parte în funcție de consultațiile și procedurile efectuate.

„Noua distribuţie 25% – 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinaţia asistenţă medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului per serviciu medical, care reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare şi efectiv prestate asiguraţilor”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței, explicând astfel logica din spatele schimbării.

Schimbarea proporției între plata per capita și plata per serviciu medical implică și ajustarea valorii punctelor de decontare. În 2025, un punct per capita valora 12 lei, iar un punct per serviciu medical 8 lei. Conform noii ordonanțe, aceste valori se modifică substanțial.

Începând cu 1 ianuarie 2026, plata per capita scade la 8,2 lei, ceea ce reprezintă o diminuare de aproape 32%. În paralel, plata per serviciu medical crește la 10,3 lei, adică o majorare de aproximativ 29%. Aceste ajustări au fost confirmate oficial de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) într-un comunicat public, stabilind clar cadrul pentru anul 2026.

Modificările sunt prevăzute într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 2.339/2.015/2025), publicat în Monitorul Oficial pe 31 decembrie 2025. Ordinul definește modalitatea de aplicare a noilor valori, astfel încât plata să fie calculată conform serviciilor efectiv prestate pacienților.

Noua formulă de plată reflectă o schimbare de filozofie în finanțarea medicinei de familie. Autoritățile susțin că fondurile trebuie să urmeze activitatea medicală reală, și nu doar numărul de pacienți înscriși pe liste. Aceasta presupune că medicii vor fi stimulați să acorde servicii efective și monitorizări mai detaliate pacienților.

Experții în sănătate consideră că ajustarea plății poate influența modul în care cabinetele gestionează programările și prioritizarea consultațiilor. Deși venitul garantat prin plata per capita scade, creșterea valorii punctului per serviciu medical poate recompensa activitatea mai intensă și implicarea directă în îngrijirea pacienților.

Pe termen lung, modificarea are și un efect bugetar: fondurile vor fi utilizate într-un mod mai transparent și mai apropiat de serviciile medicale prestate efectiv, ceea ce ar putea conduce la o mai bună monitorizare a cheltuielilor publice și la optimizarea resurselor în sănătate.

Ordonanța de urgență prevede deja și ajustările pentru anul 2027. Proporția fondurilor alocate plății per capita va scădea la 20%, în timp ce 80% din buget va fi direcționat către plata pe serviciu medical.

Această tendință indică o consolidare a modelului de finanțare bazat pe activitatea efectivă a medicilor, urmărind eficiența și utilizarea reală a resurselor pentru pacienți.

Specialiștii atrag atenția că această evoluție poate schimba modul în care cabinetele își organizează resursele și programările, dar și relația medic-pacient, deoarece serviciile vor fi cuantificate mai strict pe baza activității desfășurate. Guvernul și CNAS urmează să monitorizeze impactul noii formule și să ajusteze mecanismele pentru a evita eventuale dezechilibre în finanțarea cabinetelor de medicină de familie.