Reforma pensiilor din Țările de Jos presupune tranziția de la un sistem colectiv la unul bazat pe conturi personale, în care fiecare participant deține propria „pușculiță” de economii pentru pensionare, scrie EFE.

Până în prezent, fondurile sectoriale din domenii precum sănătatea, construcțiile, metalurgia sau administrația publică funcționau ca fonduri comune. Contribuțiile celor tineri erau utilizate pentru plata pensiilor celor deja pensionați, iar riscurile investiționale erau asumate colectiv, ceea ce oferea o stabilitate relativă, dar adesea fără protecție completă împotriva inflației.

Schimbarea către conturile individuale implică faptul că fiecare participant va beneficia direct de rezultatele economiilor și investițiilor sale. Astfel, riscul și randamentele vor fi mai personalizate, în funcție de vârstă și strategie de investiții, oferind potențial pentru câștiguri mai mari, dar și expunere mai mare la fluctuațiile pieței.

Practic, ceea ce înseamnă pentru fiecare persoană este că banii strânși nu mai sunt parte dintr-un fond colectiv, ci rămân în contul său personal. Contribuțiile lunare ale angajatului și ale angajatorului se adaugă în această „pușculiță”, iar fondul de pensii investește banii în moduri diferite pentru a-i face să crească. Astfel, pensia fiecăruia va depinde direct de cât se economisește și de cât de bine performează investițiile în timp, ceea ce implică atât oportunități, cât și riscuri.

Noul sistem funcționează prin crearea de „conturi individuale potențiale” pentru fiecare participant. Valoarea pensiei nu mai depinde de fondul colectiv, ci de contribuțiile individuale și de randamentul investițiilor realizate de fonduri. Acestea pot investi în acțiuni, datorii corporative sau ipoteci, ajustând expunerea la risc în funcție de vârsta beneficiarului.

Persoanele apropiate de pensionare vor avea un grad mai mare de protecție, în timp ce participanții mai tineri pot beneficia de randamente mai ridicate pe termen lung.

Primul grup de fonduri, care gestionează active de peste 500 de miliarde de euro, va implementa schimbarea de la 1 ianuarie, având la dispoziție un an pentru ajustarea portofoliilor și aplicarea mecanismelor de compensare. Fonduri precum ABP, destinat angajaților din sectorul public, vor începe tranziția în 2027.

Pentru a diminua efectele tranziției asupra anumitor categorii, persoanele cu vârste între 40 și 50 de ani vor primi compensații unice, fiind considerate cele mai afectate de trecerea la conturile individuale.

Țările de Jos administrează unele dintre cele mai mari economii pentru pensii din lume, iar schimbările de investiții pot influența piețele financiare europene. Marile fonduri olandeze reduc investițiile în datorie publică pe termen lung chiar în contextul în care Germania anunță creșteri ale îndatorării, iar țări precum Italia și Spania caută finanțare suplimentară.

Reforma a generat, de asemenea, dispute legale. Organizațiile pensionarilor consideră că trecerea la sistemul individual le afectează drepturile și denumesc modificarea „expropriere fără despăgubire”. În plus, angajații care își schimbă locul de muncă sau reduc programul înainte de tranziție riscă să piardă total sau parțial compensațiile.

Banca Centrală a Țărilor de Jos (DNB), instituția responsabilă cu supravegherea sistemului de pensii, monitorizează procesul de tranziție și aplicarea noilor reguli pentru a preveni perturbări majore în sistemul financiar.