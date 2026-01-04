Elon Musk a emis recent un avertisment clar pentru utilizatorii Grok, chatbot-ul de inteligență artificială integrat în platforma X, atrăgând atenția că generarea de conținut ilegal prin intermediul AI atrage consecințe legale directe. Proprietarul platformei a subliniat că instrumentele AI nu exonerează utilizatorii de responsabilitatea pentru materialele pe care le creează, în contextul în care autoritățile din întreaga lume sporesc supravegherea conținutului generat automat.

Musk a precizat că utilizarea Grok pentru producerea de materiale ilegale va fi tratată la fel ca publicarea directă a unui astfel de conținut pe platformă. În cadrul unei discuții privind neutralitatea AI, el a insistat că responsabilitatea aparține exclusiv intenției și acțiunilor persoanei care folosește instrumentul. Această poziție evidențiază că asistarea prin AI nu diminuează răspunderea conform regulilor platformei sau legislației naționale.

Avertismentul vine într-un moment în care preocupările globale privind utilizarea inteligenței artificiale generative pentru conținut dăunător sau ilegal cresc constant, inclusiv riscul ca aceste instrumente să funcționeze dincolo de controlul utilizatorilor.

Declarațiile lui Musk vin după ce Ministerul indian al Electronicii și Tehnologiei Informației a cerut platformei X să elimine imediat materialele obscene, vulgare sau ilegale, inclusiv cele generate prin Grok. Autoritățile au avertizat că lipsa de reacție ar putea atrage sancțiuni legale, cerând totodată un raport detaliat privind măsurile luate împotriva conturilor și conținutului problematic, în termen de 72 de ore.

Ministerul a subliniat că numeroase sesizări au scos la iveală lacune în aplicarea regulilor, mai ales în privința materialelor distribuite împotriva femeilor. Situația a atras și atenția politică, un parlamentar indian solicitând intervenții urgente pentru a contracara imaginile degradante create prin AI. Conform oficialilor, Grok ar fi fost folosit pentru a crea conturi false ce difuzează conținut obscen, încălcând mai multe prevederi legale.

India și-a consolidat recent cadrul de reglementare pentru platformele digitale, avertizând că nerespectarea regulilor poate atrage răspundere penală. În acest context, poziția lui Musk reflectă atât o conștientizare a riscurilor generate de AI, cât și o încercare de a clarifica responsabilitatea utilizatorilor în fața legii.