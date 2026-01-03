Neuralink se pregătește să revoluționeze tehnologia implanturilor cerebrale în 2026
Elon Musk a oferit recent detalii promițătoare despre viitorul implanturilor cerebrale dezvoltate de Neuralink, atrăgând atenția comunității tehnologice și a specialiștilor în neuroștiințe.
Într-o postare pe platforma X, Musk a anunțat că, în 2026, compania va începe producția de masă a implanturilor și va introduce o procedură chirurgicală aproape complet automatizată. Scopul declarat al acestei tehnologii este de a sprijini persoanele cu afecțiuni neurologice severe, precum leziunile măduvei spinării.
Testele clinice pe oameni au început în 2024, după ce Neuralink a depășit problemele de siguranță ridicate de autoritățile americane. Inițial, Administrația pentru Alimente și Medicamente a refuzat aprobarea companiei în 2022, invocând riscuri legate de siguranța implanturilor.
Cu toate acestea, în septembrie 2025, Neuralink a raportat că 12 pacienți cu paralizie severă din întreaga lume au beneficiat de implanturi, reușind să controleze atât dispozitive digitale, cât și echipamente fizice, prin activitatea cerebrală.
Neuralink a atras 650 de milioane de dolari
Compania a atras recent 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare, ceea ce reflectă accelerarea dezvoltării tehnologice și intenția de a transforma implanturile cerebrale într-o soluție scalabilă și utilizabilă la scară largă.
Neuralink nu este singura companie activă în acest domeniu: Synchron, principalul rival, dezvoltă implanturi menite să ajute persoanele cu deficiențe motorii să interacționeze cu computerele.
Experiențele pacienților care au testat implanturile sunt impresionante
Noland Arbaug, primul beneficiar al Neuralink, a declarat că poate naviga pe internet, controla cursorul laptopului și chiar juca jocuri video doar cu puterea gândului.
Într-un caz remarcabil, Audrey Crews, paralizată complet timp de 20 de ani, a reușit să folosească din nou un computer, să scrie, să deseneze și să interacționeze digital fără ajutor fizic, redobândind astfel un nivel de autonomie digitală pierdut de două decenii.
„Am încercat să-mi scriu numele pentru prima dată în 20 de ani. Lucrez la asta”, a povestit femeia.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.