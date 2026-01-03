Elon Musk a oferit recent detalii promițătoare despre viitorul implanturilor cerebrale dezvoltate de Neuralink, atrăgând atenția comunității tehnologice și a specialiștilor în neuroștiințe.

Într-o postare pe platforma X, Musk a anunțat că, în 2026, compania va începe producția de masă a implanturilor și va introduce o procedură chirurgicală aproape complet automatizată. Scopul declarat al acestei tehnologii este de a sprijini persoanele cu afecțiuni neurologice severe, precum leziunile măduvei spinării.

Testele clinice pe oameni au început în 2024, după ce Neuralink a depășit problemele de siguranță ridicate de autoritățile americane. Inițial, Administrația pentru Alimente și Medicamente a refuzat aprobarea companiei în 2022, invocând riscuri legate de siguranța implanturilor.

Cu toate acestea, în septembrie 2025, Neuralink a raportat că 12 pacienți cu paralizie severă din întreaga lume au beneficiat de implanturi, reușind să controleze atât dispozitive digitale, cât și echipamente fizice, prin activitatea cerebrală.

Compania a atras recent 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare, ceea ce reflectă accelerarea dezvoltării tehnologice și intenția de a transforma implanturile cerebrale într-o soluție scalabilă și utilizabilă la scară largă.

Neuralink nu este singura companie activă în acest domeniu: Synchron, principalul rival, dezvoltă implanturi menite să ajute persoanele cu deficiențe motorii să interacționeze cu computerele.

Noland Arbaug, primul beneficiar al Neuralink, a declarat că poate naviga pe internet, controla cursorul laptopului și chiar juca jocuri video doar cu puterea gândului.

Într-un caz remarcabil, Audrey Crews, paralizată complet timp de 20 de ani, a reușit să folosească din nou un computer, să scrie, să deseneze și să interacționeze digital fără ajutor fizic, redobândind astfel un nivel de autonomie digitală pierdut de două decenii.