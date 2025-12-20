Pe 15 decembrie, revista estimase averea miliardarului la 600 de miliarde de dolari. Aceasta a crescut acum la peste 700 de miliarde de dolari după un câștig recent: Curtea Supremă din Delaware a decis ca Musk să primească pachetul de remunerare de 55 de miliarde de dolari acordat de Tesla în 2018, ca stimulent pentru îndeplinirea funcției de director general.

Elon Musk este CEO al companiilor X, SpaceX, Tesla, The Boring Company și Neuralink. În 2024, Tesla și-a mutat sediul social din Delaware în Texas, după ce un judecător din Delaware a anulat de două ori pachetul de 55 de miliarde de dolari acordat lui Musk ca stimulent pentru funcția de director general.

Forbes raportează că averea lui Elon Musk a ajuns la 749 de miliarde de dolari. Miliardarul mai are nevoie de aproximativ 300 de miliarde de dolari pentru a deveni primul trilionar din istoria omenirii. După decizia recentă, Tesla rămâne cel mai valoros activ din portofoliul său.

Elon Musk deține 12% din acțiunile Tesla, estimate la 199 de miliarde de dolari. Al doilea său cel mai valoros activ este SpaceX, unde participarea sa de 42% este evaluată la aproximativ 336 de miliarde de dolari, cu 2 miliarde mai puțin decât deținerile sale Tesla.

Cu toate acestea, potrivit Forbes, SpaceX ar putea fi compania care îl transformă pe Musk în primul trilionar din lume. Producătorul de rachete plănuiește o listare la bursă în 2026, iar evaluarea companiei ar putea ajunge la aproximativ 1,5 trilioane de dolari.

Elon Musk a obținut o victorie semnificativă după ce Curtea Supremă din Delaware a decis să restabilească pachetul său salarial din 2018, anterior anulat de o instanță inferioară. Acordul de compensare, considerat cel mai amplu din istoria corporativă, este în prezent evaluat la aproximativ 139 de miliarde de dolari.

Decizia reprezintă un succes major pentru Musk și pentru conducerea Tesla, după ce anul trecut un judecător din Delaware anulase pachetul pe motiv că directorii companiei ar fi fost în conflict de interese și că acționarii nu ar fi primit toate informațiile necesare pentru a vota corect. Curtea Supremă a concluzionat că anularea completă a fost excesivă și nedreaptă, întrucât l-ar fi lăsat pe Musk necompensat pentru eforturile depuse timp de șase ani.

Pachetul salarial îi permite lui Musk să achiziționeze aproximativ 304 milioane de acțiuni Tesla la un preț preferențial, în condițiile în care compania atinge obiective ambițioase de performanță, deja realizate. Dacă va exercita integral aceste opțiuni, participația sa în Tesla ar putea crește de la 12,4% la 18,1%, consolidându-i controlul asupra companiei. Musk a subliniat în repetate rânduri că pentru el controlul este mai important decât valoarea financiară a pachetului.