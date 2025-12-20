Elon Musk a obținut o victorie semnificativă după ce Curtea Supremă din Delaware a decis să restabilească pachetul său salarial din 2018, anterior anulat de o instanță inferioară. Acordul de compensare, considerat cel mai amplu din istoria corporativă, este în prezent evaluat la aproximativ 139 de miliarde de dolari.

Decizia reprezintă un succes major pentru Musk și pentru conducerea Tesla, după ce anul trecut un judecător din Delaware anulase pachetul pe motiv că directorii companiei ar fi fost în conflict de interese și că acționarii nu ar fi primit toate informațiile necesare pentru a vota corect. Curtea Supremă a concluzionat că anularea completă a fost excesivă și nedreaptă, întrucât l-ar fi lăsat pe Musk necompensat pentru eforturile depuse timp de șase ani.

Pachetul salarial îi permite lui Musk să achiziționeze aproximativ 304 milioane de acțiuni Tesla la un preț preferențial, în condițiile în care compania atinge obiective ambițioase de performanță, deja realizate. Dacă va exercita integral aceste opțiuni, participația sa în Tesla ar putea crește de la 12,4% la 18,1%, consolidându-i controlul asupra companiei. Musk a subliniat în repetate rânduri că pentru el controlul este mai important decât valoarea financiară a pachetului.

Reacția pieței a fost moderată: acțiunile Tesla au urcat sub 1% în tranzacțiile post-market. Musk a comentat pe platforma X că se simte „reabilitat”.

Hotărârea survine într-un context delicat pentru Delaware, stat frecvent criticat de lideri din sectorul tehnologic pentru presupusa ostilitate față de antreprenori. În ultimii ani, mai multe companii importante s-au relocat în state precum Texas sau Nevada, deși Delaware rămâne sediul juridic preferat pentru firmele listate din SUA.

În paralel, acționarii Tesla au aprobat un nou pachet salarial pentru Musk, care ar putea depăși în valoare precedentul dacă sunt îndeplinite obiective suplimentare de performanță. Totodată, compania și-a mutat sediul juridic în Texas, unde contestarea deciziilor corporative de către acționarii minoritari este mult mai dificilă.

Avocații care au contestat pachetul au declarat că analizează pașii următori, menținând însă că verdictul inițial a fost important pentru responsabilizarea consiliului de administrație.