Analiza relevă că Kimbal Musk, fratele directorului general Elon Musk, a obținut aproape 1 miliard de dolari din 2004, calculul fiind realizat pe baza valorii actuale a opțiunilor pe acțiuni deținute sau vândute. Directorul Ira Ehrenpreis a câștigat aproximativ 869 de milioane de dolari începând din 2007, iar președinta consiliului de administrație, Robyn Denholm, circa 650 de milioane de dolari din 2014. Aceste câștiguri au fost realizate chiar dacă, din 2020, Tesla nu a mai acordat noi pachete de acțiuni directorilor. În plus, din 2021, consiliul a suspendat remunerațiile pentru a soluționa un proces intentat de acționari, care reclama niveluri excesive de plată.

Totuși, în perioada 2018–2020, un director Tesla a primit, în medie, aproximativ 12 milioane de dolari sub formă de numerar și acțiuni, de aproape opt ori mai mult decât un director mediu de la Alphabet, a doua companie ca nivel de plată din grupul „Magnificent Seven”.

Valoarea inițială a acestor pachete a crescut spectaculos odată cu aprecierea acțiunilor Tesla. Deși toate cele șapte companii din grupul „Magnificent Seven” – Nvidia, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, Amazon și Tesla – au beneficiat de evoluții bursiere puternice, Tesla este singura în care mărimea inițială a recompenselor acordate directorilor a avut un impact atât de mare asupra averilor acumulate din aceste funcții part-time, arată analiza Equilar.

Chiar și luând în calcul anii în care plata a fost suspendată, compensația medie a directorilor Tesla în perioada 2018–2024 a fost de aproximativ două ori și jumătate mai mare decât cea a directorilor Meta, următorii cel mai bine plătiți în aceeași perioadă.

Într-un comunicat transmis Reuters, un purtător de cuvânt al Tesla a afirmat că remunerația membrilor consiliului de administrație nu este excesivă, ci este strâns legată de evoluția acțiunilor companiei și de valoarea creată pentru acționari. Reprezentanții Tesla au subliniat că directorii depun un efort semnificativ, menționând participarea la 58 de ședințe ale consiliului sau ale comitetelor în 2024, un nivel peste media industriei.

Tesla se distinge și prin faptul că își remunerează directorii aproape exclusiv prin opțiuni pe acțiuni, nu prin acțiuni propriu-zise, o practică rară și criticată de specialiștii în guvernanță corporativă. Acest sistem crește potențialul de câștig fără a expune directorii direct riscului scăderii prețului acțiunilor. Potrivit Asociației Naționale a Directorilor Corporativi, doar 5% dintre cele mai mari 200 de companii din indicele S&P 500 folosesc opțiuni pentru plata directorilor.

Totodată, patru experți în guvernanță corporativă care au analizat datele Equilar pentru Reuters au avertizat că nivelul foarte ridicat al remunerațiilor ar putea afecta independența consiliului Tesla în exercitarea rolului de supraveghere a companiei și a directorului general, Elon Musk.

”Directorii Tesla sunt ridicol de bine plătiţi. Nu este clar dacă o astfel de remuneraţie chiar îmbunătăţeşte calitatea supravegherii.”, a declarat Douglas Chia, consultant independent în guvernanţă corporativă.

Remunerația consiliului de administrație al Tesla a fost deja criticată într-o decizie a unei instanțe din Delaware, care anul trecut a anulat pachetul de compensații acordat lui Elon Musk în 2018, evaluat la aproximativ 132 de miliarde de dolari la prețurile actuale ale acțiunilor. Judecătorul a stabilit că nivelul excesiv al remunerațiilor directorilor, precum și relațiile personale cu Musk, au afectat corectitudinea negocierilor privind salariul directorului general.

Consiliul a contestat hotărârea și a anunțat că va propune un nou pachet de compensații pentru Musk, de cel puțin 42 de miliarde de dolari, în cazul în care apelul va fi respins. De asemenea, în septembrie, Tesla a prezentat un nou plan care i-ar putea oferi lui Musk acțiuni în valoare de până la 1.000 de miliarde de dolari în următorii zece ani, consolidându-i poziția de cel mai bine plătit director general din istorie.