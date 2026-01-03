Potrivit anunţului făcut de Zelenski, Mîhailo Fedorov, actual prim-viceprim-ministru şi fost ministru al transformării digitale, a fost propus pentru a prelua portofoliul Apărării. Numirea acestuia urmează să fie aprobată de Parlamentul de la Kiev.

Şeful statului a apreciat în mod special rolul jucat de Fedorov în dezvoltarea programelor de drone şi în accelerarea proceselor de digitalizare, considerate esenţiale pentru capacitatea de apărare a Ucrainei.

Fedorov îl va înlocui pe Denîs Şmîhal, fost prim-ministru al Ucrainei, care a condus până acum Ministerul Apărării. Zelenski a subliniat că instituţia a avut rezultate bune sub mandatul lui Şmîhal şi că acestuia i-a fost propus un nou rol în guvern, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Preşedintele ucrainean a explicat că decizia face parte dintr-o viziune mai amplă de reformare a modului de funcţionare al ministerului: schimbarea „formatului” activităţii fiind necesară în actualul context de securitate.

„Împreună cu întreg personalul nostru militar, cu comanda militară, împreună cu producătorii naţionali de arme şi partenerii Ucrainei, trebuie să implementăm astfel de schimbări în sectorul apărării, care vor fi de ajutor”, a arătat Zelenski.

În acelaşi timp, Zelenski a decis o rocadă importantă şi la nivelul serviciilor de informaţii. Kirilo Budanov va părăsi conducerea Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării (GUR) şi va deveni şeful Administraţiei Prezidenţiale.

În locul său, la conducerea GUR a fost numit Oleh Ivaşcenko, fost şef al Serviciului de Informaţii Externe. Decretele de numire pentru aceste funcţii au fost semnate vineri de preşedintele Ucrainei.

Anterior, numele lui Fedorov fusese vehiculat inclusiv pentru funcţia de şef al administraţiei prezidenţiale, însă această variantă fusese respinsă de Zelenski, potrivit presei ucrainene.

Mîhailo Fedorov este cunoscut şi ca principalul canal de comunicare al Ucrainei cu Elon Musk, proprietarul companiei SpaceX, care operează reţeaua globală de sateliţi Starlink.

După declanşarea invaziei ruse în 2022, Musk a răspuns rapid unei solicitări publice formulate de Fedorov, punând la dispoziţia Ucrainei terminale Starlink, devenite ulterior vitale pentru comunicaţiile militare şi civile.

În pofida declaraţiilor controversate ale miliardarului american şi a speculaţiilor privind o apropiere temporară a acestuia de Rusia, oficialul ucrainean a continuat să menţină dialogul, susţinând constant interesele Kievului.