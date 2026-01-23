În prezent, FEPAM reunește peste 400 de membri din sectorul medical privat, de la furnizori de servicii medicale și stomatologice până la centre de recuperare, imagistică și alte servicii conexe.

Constituirea FEPAM are loc într-un context în care sectorul medical privat a devenit un actor economic și funcțional esențial în sistemul de sănătate, pe fondul presiunilor structurale tot mai accentuate. În 2023, cheltuiala curentă pentru sănătate în România a reprezentat 5,7% din PIB, comparativ cu media Uniunii Europene de 10%, iar cheltuiala per capita a fost de aproximativ 1.800 EUR (PPS), față de 3.832 EUR media UE. În termeni de paritate a puterii de cumpărare, România se situează sub jumătate din media OECD, cu aproximativ 2.311 USD per capita.

În același timp, sectorul medical privat începe să joace un rol relevant inclusiv la nivel regional, căci România înregistrează anual peste 20.000 de pacienți străini care aleg servicii medicale din țara noastră, cu cheltuieli de peste 125 milioane lei în economia locală. Aceste evoluții evidențiază atât potențialul economic al sectorului, cât și necesitatea unui cadru de reglementare predictibil și coerent.

În acest context, FEPAM își asumă un set de măsuri prioritare, cu orizont de implementare pe termen scurt, menite să crească predictibilitatea, echitatea și eficiența funcționării sistemului de sănătate:

asigurarea echității în decontare pentru furnizorii acreditați, prin aplicarea principiului „finanțarea urmează pacientul”, indiferent de forma de proprietate, pe baza criteriilor de calitate și performanță; actualizarea anuală a tarifelor CNAS , pe formule transparente care reflectă costurile reale ale furnizării serviciilor medicale, inclusiv resursa umană, utilitățile și consumabilele; reducerea plafonărilor arbitrare și înlocuirea acestora cu mecanisme de contractare predictibile, corelate cu indicatori de volum și rezultate; aplicarea unor reguli unitare la nivel național, cu interpretare unică și metodologii clare, astfel încât situațiile comparabile să fie tratate identic; reforma funcțională a platformei PIAS, cu garanții operaționale clare, proceduri funcționale în regim off-line, termene ferme de validare și predictibilitate în decontare atunci când sistemul public este indisponibil.

„Sectorul medical privat este un actor economic relevant și un partener necesar pentru funcționarea sustenabilă a sistemului de sănătate. Obiectivul federației este creșterea predictibilității cadrului de reglementare, corelarea politicilor publice cu nevoile reale ale sistemului medical și susținerea investițiilor în infrastructură, tehnologie și resursă umană. FEPAM își propune să contribuie la elaborarea politicilor publice din domeniul sănătății, să promoveze formarea profesională și să consolideze parteneriatele la nivel național și european”, a declarat Dr. Adrian BĂDESCU, președintele FEPAM.

„Este o inițiativă lăudabilă, cu potențialul de a structura o entitate solidă în dialogul interinstituțional, întrucât arhitectura federativă oferă, prin mecanismele sale de reprezentare și guvernanță, cadrul necesar pentru transparență, coerență decizională și asumare instituțională, facilitând o participare predictibilă și credibilă la elaborarea politicilor publice”, a declarat Prof.Univ.Dr.Alexandru Rafila – Presedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

„Vă așteptăm în Parlament pentru a identifica soluții împreună, întrucât sănătatea este deja integrată în actuala strategie de apărare a României, fiind recunoscută ca parte a securității naționale și ca infrastructură critică, iar consolidarea acestui dialog este esențială pentru reziliența sistemului”, a declarat Nicoleta Pauliuc – Presedinta Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Senat, membru Comisia pentru sănătate.

„Acest demers creează cadrul unui dialog constructiv între mediul universitar, mediul privat și autorități, pornind de la premisa că medicina este un ecosistem în care educația și cercetarea trebuie corelate cu necesarul real al pieței muncii, astfel încât formarea viitorilor medici să se desfășoare într-un mediu profesional unitar, etic și predictibil”, a declarat Prof univ dr. Viorel Jinga – Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

„Astăzi punem bazele unei construcții de reprezentare națională, în care, pentru prima dată, antreprenorii din sănătate aleg să vorbească într-o singură voce, creând un cadru coerent de dialog și reprezentare instituțională la nivel national. Viitorul medicine românești nu se poate construe fragmentat!”, a declarat Prof.dr. Cristian-Sebastian VLAD – preşedinte Patronatul Medicilor Stomatologi din România – PMSR.

„Din perspectiva mediului antreprenorial din sănătate, una dintre preocupările majore este contribuția la extinderea accesului la servicii medicale în mod echitabil, indiferent de zona geografică, în condițiile în care aproape 48% din populația României trăiește în mediul rural, iar existența localităților fără medici arată necesitatea unor soluții economice și organizaționale sustenabile”, a declarat Dr.Adina-Magdalena ALBERTS – preşedinte Patronatul Antreprenorilor din Domeniul Medical- PAM

„Sunt aici în calitate de antreprenor cu vechime, pentru că nu m-am simțit niciodată reprezentat sau apărat. Avem aproximativ 2.000 de membri, dintre care peste 1.600 au formă legală juridică prin intermediul căreia sunt în relație cu furnizorii de servicii medicale; acest segment nu a beneficiat până acum de o reprezentare coerentă și funcțională, iar nevoia de voce instituțională este una reală și legitimă”, a declarat Conf. Dr. Valeriu -Bogdan POPA – preşedinte Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România.

Printre inițiativele asumate se numără dezvoltarea unor platforme de analiză și dialog privind impactul economic al politicilor din sănătate și organizarea Health & Pharma Impact Forum, dedicat evaluării sustenabilității și modernizării sectorului medical din România.

„Lansarea FEPAM marchează un moment necesar și matur pentru economia serviciilor medicale din România. Este prima federație patronală medicală pluridisciplinară la nivel național care alege să construiască dialogul social pornind de la bresle – acolo unde expertiza, realitatea din teren și responsabilitatea profesională se întâlnesc.

Dialogul social eficient se construiește pe structuri funcționale, pe bresle care înțeleg specificul fiecărui segment medical și care pot contribui activ la formularea unei strategii legislative coerente, predictibile și aplicabile. FEPAM își asumă acest rol: acela de partener activ în construcția politicilor publice din domeniul sănătății, nu de simplu observator al lor.

Cred cu tărie că România nu este, din păcate, o țară a egalităților. Fiecare regiune arată diferit, se confruntă cu provocări diferite și are nevoi distincte în ceea ce privește sustenabilitatea economică și accesul la servicii medicale. De aceea, FEPAM va dezvolta proiecte relevante regional, adaptate realităților locale, cu impact direct în economie și pe piața muncii.

Este momentul ca jucătorii mici, medii și mari din domeniul medical să își unească vocile pentru a construi împreună un cadru care să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă și să susțină dezvoltarea unui sector medical competitiv, modern și responsabil.

Începând de astăzi, vocea antreprenorilor din domeniul medical se va auzi clar, asumat, strategic,” a declarat Cristina CHIRIAC, președinta CONAF.

Din Consiliul Director FEPAM fac parte:

Preşedinte Dr. Adrian BĂDESCU – CEO Clinicile Medici’s;

Vicepreşedinţi: