Ciprian Ciucu a transmis că modernizarea transportului public va fi una dintre axele principale ale administrației sale. Planul prevede continuarea achizițiilor de autobuze, tramvaie și troleibuze, dar și extinderea benzilor dedicate transportului în comun. Scopul declarat este reducerea traficului și creșterea atractivității transportului public pentru locuitorii Capitalei.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 60% dintre bucureșteni folosesc zilnic transportul public. În același timp, aproape jumătate dintre locuitori consideră mobilitatea urbană drept cea mai mare problemă a orașului.

Administrația mizează pe finanțările europene deja contractate, inclusiv un pachet de aproape 400 de milioane de euro, destinat achiziției de troleibuze noi și extinderii rețelei de tramvai.

Un al doilea obiectiv major anunțat este modernizarea rețelei de termoficare. Sistemul actual înregistrează pierderi estimate la aproximativ 2.000 de tone de apă pe oră, ceea ce generează costuri ridicate și disfuncționalități constante. Primarul general a indicat că vor fi continuate programele de reabilitare și eficientizare, cu sprijin din fonduri europene.

În anul 2025, Comisia Europeană a aprobat suplimentarea cu 16 milioane de euro a ajutoarelor de stat pentru aceste lucrări. Finanțarea face parte dintr-un pachet mai amplu, care depășește 270 de milioane de euro.

Modernizarea rețelei este prezentată ca fiind esențială atât pentru confortul locatarilor, cât și pentru reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon.

Planul de mandat include și proiecte de revitalizare urbană pentru cartierele cu probleme sociale. Zone precum Ferentari și Rahova sunt vizate de investiții în infrastructura comunitară și în dezvoltarea spațiilor verzi. Obiectivul este îmbunătățirea calității vieții și reducerea decalajelor urbane.

Bugetul aferent anului 2026 va include alocări dedicate dezvoltării durabile în aceste zone. Administrația își propune să intervină gradual, prin proiecte care să combine investițiile fizice cu măsuri de regenerare urbană.

Pentru punerea în aplicare a acestor proiecte, administrația va colabora cu experți locali. Printre aceștia se numără specialiști de la Universitatea Politehnica din București, care vor oferi suport tehnic pentru proiectele de infrastructură și termoficare.

Din partea opoziției au fost formulate critici legate de faptul că planurile prezentate nu ar aborda suficient de amplu problemele sociale, precum locuințele sociale sau consolidarea clădirilor cu risc seismic. Totodată, implementarea proiectelor depinde de cooperarea cu Consiliul General și cu primăriile de sector, atât pentru cofinanțare, cât și pentru atragerea de fonduri europene și guvernamentale.