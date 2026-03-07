Scopul acestor măsuri este diminuarea presiunii asupra industriilor europene afectate de costurile ridicate ale energiei.

Un document pregătit pentru o reuniune a comisarilor din cadrul Comisiei Europene arată că Bruxellesul analizează soluții rapide pentru sprijinirea companiilor, după ce numeroase firme au avertizat că se confruntă cu dificultăți în competiția cu rivali din China și Statele Unite. Situația s-a agravat pe fondul creșterii recente a prețurilor la petrol și gaze, determinată de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că va prezenta liderilor europeni opțiuni concrete în cadrul unui summit programat pentru 19 martie. Potrivit documentului analizat, Comisia explorează măsuri care ar putea reduce prețurile la energie pe termen scurt pentru sectoarele și regiunile cele mai afectate, fără a compromite obiectivele climatice pe termen lung ale Uniunii Europene.

Strategia UE rămâne orientată spre tranziția către un sistem energetic mai ieftin și cu emisii reduse de carbon, însă oficialii europeni recunosc că această transformare va necesita timp. Documentul menționează că eventualele modificări legislative nu ar avea efecte imediate, motiv pentru care ar putea fi necesare soluții temporare pentru următorii doi până la cinci ani.

Uniunea Europeană ia în calcul mai multe măsuri pentru reducerea prețurilor la energie, printre care ajustarea taxelor naționale, a contribuțiilor și a tarifelor de rețea.

Potrivit unui document analizat de Reuters, costurile de rețea reprezintă aproximativ 18% din facturile la energie electrică ale industriei europene, în timp ce costurile legate de emisiile de carbon ajung la circa 11% din totalul facturilor.

Comisia Europeană consideră că unele guverne nu folosesc pe deplin instrumentele deja disponibile pentru a reduce facturile la energie ale companiilor. Printre acestea se numără ajutoarele de stat destinate compensării costurilor legate de carbon sau contractele pentru diferență, mecanisme care pot garanta consumatorilor industriali un preț stabil la electricitate.

Documentul avertizează că, în cazul unor noi perturbări ale aprovizionării cu energie, Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să adopte măsuri suplimentare, inclusiv politici care să încurajeze reducerea consumului. Un mecanism similar a fost utilizat în 2022, când Rusia a redus semnificativ livrările de gaze către Europa, provocând o criză energetică majoră.

Deocamdată, un purtător de cuvânt al Comisia Europeană nu a oferit un comentariu oficial cu privire la conținutul documentului.