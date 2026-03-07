Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a propus recent o modificare majoră a regulilor de racordare a proiectelor de energie electrică la rețea. Într-un proiect de ordin aflat în transparență decizională, garanțiile financiare pentru racordare cresc de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare.

Această măsură are ca scop principal descurajarea proiectelor speculative și deblocarea capacității rețelelor electrice, stimulând investițiile reale în sectorul energetic.

Președintele ANRE, George-Sergiu Niculescu, explică faptul că o garanție mai mare va elimina investitorii neserioși. Astfel, proiectele fantomă, care există doar pe hârtie, vor fi eliminate, iar capacitatea rețelelor electrice va fi eliberată pentru proiectele viabile.

„Astăzi a fost pus în transparenţă decizională proiectul de ordin care prevede majorarea garanţiilor de la 5% din valoarea tarifului de racordare la 20% din valoarea acestui tarif”, a scris Niculescu pe Facebook.

Proiectul de ordin introduce și obligația dezvoltatorilor de a obține autorizația de înființare în maximum 12 luni de la semnarea contractului de racordare. Nerespectarea acestui termen va duce la pierderea valabilității ATR-ului.

„Am lăsat suficient timp pentru investitorii de bună credinţă”, a subliniat șeful ANRE.

Această regulă se aplică proiectelor cu putere aprobată pentru evacuare mai mare de 1 MW, având un impact semnificativ asupra funcționării rețelelor electrice.

„Orice garanţie financiară mai mare sperie investitorii care nu sunt serioşi şi pe cei care nu sunt de fapt investitori. Investitorii serioşi în energie vor plăti şi garanţiile, vor licita şi pentru ATR, deoarece vor să facă business real”, a afirmat acesta.

Datele ANRE arată că numeroase proiecte pentru care au fost emise avize tehnice de racordare (ATR) nu au avansat către implementare. În cazul proiectelor de peste 5 MW, operatorii de rețea analizează 663 de proiecte, cu o putere totală de aproximativ 57 GW.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește un plan național pentru reducerea prețurilor la energie electrică.

Printre măsurile discutate se numără eliminarea ATR-urilor speculative, pentru a permite accesul investitorilor serioși și a scădea costurile pe piața de energie.

„Vom prezenta până la sfârşitul lunii martie un plan care urmăreşte scăderea preţurilor în zona de energie electrică”, a declarat premierul. „Trebuie să eliberăm aceste reţele pentru a deschide piaţa pentru cei care vor să investească cu adevărat şi pentru a reduce costurile”, a explicat Ilie Bolojan.

Majorarea garanțiilor financiare va:

Descuraja proiectele speculative;

Stimula investițiile reale în energie, inclusiv în surse regenerabile;

Crește eficiența utilizării rețelelor electrice;

Reduce blocajele care afectează piața și prețurile energiei.

ANRE consideră că măsura va aduce stabilitate și predictibilitate în sectorul energetic, contribuind la dezvoltarea durabilă a producției de energie electrică.