După 1 aprilie, plafonul de 0,31 lei/kWh va fi eliminat, ceea ce înseamnă că tariful gazelor va fi liberalizat și va reflecta prețul real de piață. Furnizorii vor putea astfel să stabilească tarife libere, fie fixe, fie variabile, în funcție de tipul de contract ales de consumator, în timp ce tarifele de distribuție vor rămâne reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și se vor putea actualiza anual. TVA va fi menținut conform legislației fiscale în vigoare.

Atenție! Prețurile ar putea să rămână totuși neschimbate sau să crească foarte puțin, pentru că autoritățile au promis că vor impune o nouă reglementare pe piața gazelor, valabilă un an de zile.

Această liberalizare vine într-un moment sensibil, având în vedere că pe 12 aprilie va fi Paștele Ortodox, perioadă în care consumul de gaze crește natural, iar facturile pot fi semnificativ mai mari. Pentru a evita surprizele neplăcute, consumatorii casnici pot lua măsuri concrete de economisire a gazului. Chiar și ajustări mici pot reduce considerabil factura lunară.

Una dintre cele mai simple măsuri este reglarea temperaturii pentru cei care au centrale termice pe gaz: camerele locuite ar trebui să fie între 19 și 21°C, dormitorul între 16 și 18°C. Fiecare grad peste 21°C poate crește factura cu aproximativ 6–7%.

Folosirea termostatelor și a programatoarelor reprezintă un alt mod eficient de a controla consumul. Ele permit ajustarea automată a temperaturii pe intervale orare, menținând căldura mai ridicată în timpul zilei, când casa este ocupată, reducând-o cu 2–4°C noaptea sau când nu este nimeni acasă.

Încălzirea punctuală, concentrată doar în camerele folosite, poate fi mult mai economică decât încălzirea generală a întregii locuințe. Camerele nefolosite pot fi răcite până la 15–16°C sau caloriferele pot fi oprite complet.

Ventilarea inteligentă este, de asemenea, esențială: evitarea deschiderii prelungite a ferestrelor și realizarea unor ventilații scurte de 5–10 minute ajută la păstrarea căldurii.

Întreținerea centralelor și a caloriferelor este vitală deoarece o centrală murdară sau prost reglată consumă mai mult gaz. Curățarea regulată a caloriferelor, aerisirea lor, verificarea presiunii și a filtrelor contribuie la eficiența sistemului de încălzire.

Centralele mai vechi de 10–15 ani sunt de obicei mai puțin eficiente, convertind doar 70–80% din gaz în căldură, comparativ cu centralele moderne, care pot ajunge la 95% eficiență. Chiar și centralele relativ noi pot consuma excesiv dacă temperatura apei este prea ridicată sau presiunea nepotrivită.

Temperatura apei în calorifere ar trebui să fie între 55–65°C pentru sistemele moderne, iar presiunea centralei între 1 și 2 bar. Aerisirea caloriferelor, verificarea conductelor și a scurgerilor de gaz, precum și reglarea termostatelor contribuie la reducerea consumului.

Un tehnician autorizat poate verifica și regla centrala anual, înainte de perioadele cu consum ridicat, asigurând astfel că sistemul funcționează eficient și că facturile nu vor fi mai mari decât este necesar.

Consumatorii pot face mici ajustări și în bucătărie. Folosirea capacului pe oale permite gătirea mai rapidă a mâncării și reduce consumul de gaz.

Gătitul în cantități mari economisește energie pe termen lung, iar instalarea unui perlator la robinete reduce fluxul de apă caldă fără a afecta confortul.