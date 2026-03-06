Guvernul Bolojan a decis, printr-o ordonanță de urgență, ca de la 1 aprilie să se schimbe actuala plafonare a prețului gazelor pentru populație, de 0,31 lei/kWh, cu o nouă reglementare. Aceasta promite că prețul facturat de furnizori nu va depăși acest nivel, dar nu obligă furnizorii să respecte plafonul, care este eliminat din lege. Totuși, deja au apărut oferte de la furnizori care depășesc acest preț.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, la „România TV”, că notificările trimise consumatorilor care arătau prețuri mai mari de 0,31 lei nu mai sunt valabile după adoptarea ordonanței. El a precizat că oamenii nu trebuie să facă niciun fel de modificare la contracte și nici să trimită solicitări către furnizori.

El a subliniat că românii trebuie doar să aștepte și să plătească factura atunci când o primesc, fără să facă nimic altceva.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei. Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului. Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic. Nu trebuie să facă notificări și nu trebuie să schimbe ceva. Este suficient să aștepte și să își plătească factura atunci când aceasta va veni”, a explicat Ivan.

Furnizorii de gaze au fost obligați, din 29 ianuarie, să își informeze toți clienții că, de la 1 aprilie, se va termina actuala schemă de plafonare a prețurilor și că se vor aplica prețurile din contracte. Totuși, pentru consumatorii casnici lucrurile sunt diferite, deoarece va exista un nou sistem care le va permite să plătească mai puțin pe kWh decât plafonul actual de 0,31 lei și, în unele cazuri, mai puțin decât prețurile din contractele curente.

Practic, consumatorii casnici vor plăti cea mai mică valoare dintre prețul din contract și prețul calculat pe baza costurilor, conform noii metode. Noua reglementare stabilește un preț angro de 110 lei/MWh pentru gazele cumpărate de furnizori de la producătorii interni, mai mic decât cel actual de 120 lei/MWh, menține componenta de furnizare la 15 lei/MWh și păstrează limita de includere a dezechilibrelor în preț la maximum 10% din valoarea gazelor livrate populației.

Totuși, ofertele publicate pe comparatorul ANRE pentru consumatorii casnici arată prețuri mai mari decât plafonul actual, unele chiar cu 20%. Cei mai mari furnizori, cu peste 90% din piața casnică, oferă prețuri cu cel puțin 8% mai mari decât plafonul.

Pentru a nu crește sărăcia energetică și pentru a proteja economia, Guvernul a decis să elimine treptat sprijinul temporar acordat consumatorilor casnici între noiembrie 2021 și martie 2026. Aceasta permite o tranziție graduală către piața liberalizată și pregătirea unor noi măsuri de sprijin pentru cei afectați de sărăcia energetică.

Furnizorii au fost obligați să trimită până pe 2 martie informații gospodăriilor, dar aceste informații ar putea fi incorecte și pot crea confuzie. Unele notificări menționează proiectul de ordonanță de urgență care schimbă regulile.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că această obligație a fost impusă înainte să existe un cadru legal clar după 1 aprilie. Odată ce proiectul de ordonanță va fi adoptat, clienții nu mai trebuie să primească astfel de informări, iar ordinul va fi abrogat, deoarece noua ordonanță stabilește regulile pentru consumatorii casnici și producătorii de energie.

„Este o nouă ordonanță de urgență, care practic setează un nou cadru pentru consumatorii casnici și pentru producătorii de energie termică. Și atunci, clienții finali nu mai au nevoie să fie informați cu privire la terminarea schemei de plafonare-compensare. Așa că vom reveni și vom abroga ordinul”, a punctat Niculescu.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a spus că notificările trimise de furnizori pe baza Ordinului ANRE nr. 2/2026 sunt legale, dar neinspirate în situația actuală. El a explicat că aceste notificări nu erau necesare și vor costa românii până la 6 milioane de euro, în timp ce vor crea și efecte economice și sociale. Totodată, aceste notificări oficiale provoacă incertitudine în rândul oamenilor, pun presiune asupra furnizorilor și dau impresia că facturile vor crește.

El a precizat că transmiterea notificărilor implică costuri cu tipărirea, expedierea și administrarea bazelor de date, iar aceste cheltuieli vor fi incluse în costurile furnizorilor și, indirect, vor ajunge în prețurile plătite de consumatori. Practic, consumatorii suportă costul unei informări care nu are valoare reală.

Dumitru Chisăliță a arătat că problema nu este existența obligației de informare, ci lipsa de coordonare între Guvern, Parlament și ANRE. Din această cauză, mesajele publice sunt fragmentate și reglementările nu sunt aliniate. Ordinul este legal, dar emis într-un context instituțional necoordonat. Fără intervenții legislative rapide și clare, responsabilitatea pentru confuzia creată va fi împărțită între toate instituțiile implicate. El a subliniat că este nevoie atât de transparență juridică, cât și de coerență în luarea deciziilor.