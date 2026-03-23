Uniunea Europeană va aplica provizoriu, începând cu 1 mai 2026, acordul comercial încheiat cu statele Mercosur care au finalizat ratificarea — Argentina, Brazilia și Uruguay — după transmiterea notificării oficiale de către Comisia Europeană.

Potrivit unui comunicat, măsura va permite eliminarea unor tarife încă din prima zi și va deschide accesul imediat la beneficii comerciale pentru companii și exportatori.

Notificarea transmisă către Paraguay, care are rolul de gardian legal al tratatelor Mercosur, marchează finalizarea ultimei etape procedurale necesare pentru aplicarea acordului. Demersul a fost realizat în baza deciziei Consiliului Uniunii Europene din 9 ianuarie.

Autoritățile europene au precizat că Paraguay a ratificat recent documentul și urmează să transmită, la rândul său, notificarea oficială pentru a se alătura aplicării provizorii.

Comisia Europeană estimează că aplicarea provizorie a acordului va permite eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi, precum și stabilirea unor reguli mai previzibile pentru comerț și investiții.

Instituția a transmis că întreprinderile, consumatorii și fermierii din UE ar urma să beneficieze rapid de avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei europene vor fi protejate prin mecanisme dedicate.

Acordul UE–Mercosur include și componente de cooperare în domenii precum respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și combaterea schimbărilor climatice. Totodată, documentul vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare prin crearea unor fluxuri mai stabile și mai fiabile de materii prime critice.

Exportatorii europeni vor putea consulta detalii despre noile oportunități comerciale prin intermediul platformei Access2Markets, unde urmează să fie publicate informații relevante privind aplicarea acordului.

Comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, a subliniat că aplicarea provizorie reprezintă un pas esențial pentru transformarea acordului în rezultate economice concrete, arătând că prioritatea actuală este valorificarea noilor oportunități comerciale pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă.

Mercosur, oficial Piața Comună a Sudului (în spaniolă – Mercado Común del Sur), este o organizație interguvernamentală și uniune vamală din America de Sud.

Fondată în 1991 prin Tratatul de la Asunción, organizația reunește cinci state membre active: Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, fiind însă suspendată din decembrie 2016 pentru neîndeplinirea obligațiilor comerciale și încălcarea clauzei democratice.