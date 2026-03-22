Valoarea pieței de comerț online din România a ajuns la aproximativ 8,1 miliarde de euro în 2025 și ar putea depăși 8,5 miliarde de euro în 2026.

Cu toate acestea, creșterea este mai lentă și mai puțin predictibilă decât în anii anteriori, pe fondul inflației, al concurenței tot mai puternice din partea marketplace-urilor internaționale și al schimbării comportamentului consumatorilor.

Ritmul de avans a fost estimat la aproximativ 6% în 2025, iar pentru 2026 se preconizează o creștere de circa 5%, într-un context marcat de prudență în consum și incertitudine economică.

Datele analizate arată că piața a evoluat diferit în funcție de segment.

Valoarea comenzilor a crescut în medie cu 6,3%, însă numărul tranzacțiilor a avansat cu doar 0,8%, ceea ce indică o creștere bazată mai ales pe valoarea coșului de cumpărături, nu pe volum.

Pe categorii, diferențele sunt semnificative:

-Electro & IT a crescut cu 21%

-Pharma a urcat spectaculos, cu 65%

-Fashion a scăzut cu 10,3%

-Articolele pentru copii au înregistrat un declin de 12%

Specialiștii subliniază că piața nu mai este dominată de creșteri rapide, ci de competiție intensă și optimizare.

„Miza reala se muta de la cresterea bruta la controlul valorii si la capacitatea jucatorilor locali de a ramane competitivi intr-un ecosistem dominat tot mai mult de marketplace-uri si AI. In 2026, diferenta o vor face eficienta operationala, datele si capacitatea de a construi loialitate”, precizeaza Arthur Radulescu, CEO MerchantPro.

Expansiunea platformelor internaționale are un impact major asupra pieței locale.

În 2025, aproximativ un sfert dintre consumatorii europeni au făcut cumpărături pe Temu, iar în România platforma a ajuns la circa 4,7 milioane de utilizatori activi lunar.

În același timp, Trendyol a depășit pragul de 1,3 milioane de clienți și s-a poziționat pe locul doi în topul magazinelor online accesate.

Inteligența artificială devine, la rândul ei, un factor esențial în procesul de cumpărare. La nivel global, 65% dintre utilizatori spun că AI le influențează deciziile, iar personalizarea bazată pe aceste tehnologii poate crește rata de conversie de peste patru ori.

Raportul arată că marketplace-urile devin principalele puncte de intrare pentru consumatori, influențând strategiile comercianților.

„Aceste evolutii reflecta o schimbare structurala a ecosistemului digital, in care marketplace-urile devin principalele puncte de intrare in procesul de descoperire a produselor. Marketplace-urile functioneaza astazi ca hub-uri de trafic pentru comertul online. Pentru comercianti, acest lucru schimba modul in care trebuie gandite strategiile de distributie si marketing digital. Integrarea tehnologiilor bazate pe date si optimizarea experientei clientului raman printre factorii cei mai importanti pentru performanta magazinelor online”, spune Arthur Radulescu.

Deși piața continuă să se dezvolte, riscurile rămân ridicate.

Presiunea asupra bugetelor consumatorilor, incertitudinea economică și competiția din partea platformelor externe pot limita evoluția comerțului online local.

În același timp, adoptarea tehnologiilor digitale și investițiile în experiența utilizatorului vor juca un rol esențial în menținerea competitivității jucătorilor din România.