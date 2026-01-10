Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a transmis sâmbătă că, în lipsa unor garanții clare și ferme din partea Comisiei Europene, Partidul Social Democrat nu poate vota actuala formă a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur.

Acesta a subliniat, într-o amplă postare pe Facebook, că următoarea săptămână va fi decisivă pentru obținerea unor clarificări suplimentare, pentru convingerea executivului european să introducă prevederi suplimentare de protecție și pentru crearea unui mecanism financiar adițional destinat sprijinirii fermierilor.

Potrivit lui Victor Negrescu, acordul UE–Mercosur a generat reacții emoționale puternice în spațiul public tocmai din cauza absenței unei dezbateri reale în societatea românească privind poziționarea României față de acest subiect.

El a apreciat că lipsa de transparență în procesul decizional a contribuit la adâncirea neîncrederii și la alimentarea euroscepticismului.

În opinia sa, situația ar fi putut fi gestionată mult mai simplu dacă autoritățile responsabile de afacerile europene, fie din zona de politică externă, fie din cea economică, ar fi definit o poziție națională clară prin dialog cu partenerii sociali, experții, societatea civilă și partidele parlamentare, în urma unei dezbateri argumentate și bazate pe date concrete, finalizată cu un mandat asumat de Guvern.

Victor Negrescu a arătat că, alături de colegii săi social-democrați din Parlamentul European, a încercat să abordeze diferit acest dosar. În ultimele luni, aceștia au avut întâlniri în România, la Bruxelles și la Strasbourg cu actori interesați din domenii diverse, cu interese economice diferite. Negrescu a explicat că, asemenea oricărui acord comercial, și cel cu Mercosur generează atât câștigători, cât și pierzători.

În România, principalele beneficii ar urma să fie resimțite în industria auto și în sectorul producătorilor de componente pentru marile industrii europene, care mizează pe accesul la noi piețe pentru relansarea activității. De asemenea, avantaje ar putea avea și companiile care utilizează materie primă din America Latină pentru a obține produse cu valoare adăugată mai mare.

În același timp, Victor Negrescu a subliniat că existența unor beneficii punctuale nu este suficientă dacă anumite persoane sau sectoare economice sunt afectate negativ. El a precizat că a discutat direct cu fermierii europeni și români care au protestat, considerând că nemulțumirile acestora sunt justificate, întrucât ei se confruntă cu cele mai mari riscuri.

Europarlamentarul a afirmat că le-a ascultat temerile și le-a transmis că nu pot fi lăsați să suporte singuri costurile unor decizii comerciale. Totodată, a atras atenția public asupra necesității ca autoritățile române să discute cu fermierii înainte de adoptarea unei decizii, lucru care, în opinia sa, nu s-a întâmplat, cei responsabili dând dovadă de aroganță și gândind mai degrabă electoral.

Victor Negrescu a menționat că, sub presiunea protestelor fermierilor, a Parlamentului European și a miniștrilor agriculturii, s-a reușit obținerea a încă 45 de miliarde de euro pentru agricultură, din care aproximativ 3,8 miliarde de euro ar reveni României.

El a explicat că a fost implicat direct în acest proces în calitate de raportor al Comisiei pentru Bugete pentru politica agricolă comună post-2028 și că au fost introduse o clauză bilaterală de salvgardare și audituri suplimentare. Totuși, eurodeputatul a avertizat că aceste măsuri reprezintă doar un pas necesar, dar insuficient, în absența unui mecanism automat și paneuropean de protecție și a unor resurse bugetare noi.

În opinia sa, agricultura europeană și cea românească au nevoie nu doar de compensații financiare, ci de garanții ferme și de mecanisme juridice clare, aplicabile rapid, care să protejeze fermierii, în special pe cei mici și mijlocii, atunci când piața este destabilizată. Victor Negrescu a atras atenția asupra riscului unei concurențe incorecte, în condițiile în care agricultorilor europeni li se impun standarde stricte de mediu, siguranță alimentară și bunăstare a animalelor, în timp ce importurile ar putea să nu respecte aceleași reguli.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se plânge și el că, după ce a respins în mod oficial memorandumul legat de Acordul UE-Mercosur, nu a mai primit nicio informare în cadrul coaliției sau de la premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Iar apoi România a votat în favoarea Acordului.

„De când am respins acel memorandum, eu, ca ministru, nu știu ce s-a întâmplat, n-am avut nicio discuție la nivel de Coaliție despre Mercosur. (…) Am respins acel memorandum, nu știu exact cum este finalizat, chiar aș vrea să-l văd. Am solicitat ca acordul Mercosur, pe parte de Agricultură și industrie alimentară, să fie voluntar. Toate aceste amendamente, garanții, pe care le-am solicitat, să fie trecute când Mercosur intră în PE la vot”, a explicat Florin Barbu, într-o intervenție la Antena 3.

Florin Barbu spune că a atras atenția încă din 2025 asupra impactului negativ pe care acest acord internațional îl poate avea asupra sectorului agricol din România.

„Încă de anul trecut am avut o întâlnire bilaterală cu omologul meu din Franța și am solicitat CE anumite garanții pentru fermierii români și cei europeni. Am cerut un studiu de impact pe Mercosur în ce privește agricultura și industria alimentară. Am cerut să se prevadă în acest acord dacă produsele agroalimentare care vin din zona Mercosur îndeplinesc standardele care sunt aplicate fermierilor din UE. Cel mai important lucru vorbim de zootehnia din România. În ultimii ani, ministerul Agriculturii şi guvernele care au fost în România au investit mult în sectorul de pui, în sectorul de vacă de carne, cel ovin, dar şi de porc. Aici vorbim de anumite condiţionalităţi privind creşterea animalelor, care sunt impuse de UE, astfel încât acele state care vin din zona de Mercosur nu au aceste obligaţii pe care le au fermierii din UE”, a adăugat ministrul Agriculturii.