Nodurile rutiere de la Mogoșoaia, Chitila și Bâcu nu sunt incluse complet în Autostrada A0 Nord, deși tronsonul este aproape finalizat

Nodurile rutiere din Mogoșoaia, Chitila și Bâcu lipsesc parțial din Autostrada A0 Nord, afectând conectivitatea Bucureștiului. Proiectarea și licitațiile separate au întârziat integrarea, deși tronsonul este aproape finalizat.

Trei noduri rutiere esențiale, care ar fi trebuit să reducă semnificativ traficul pentru locuitorii din Mogoșoaia, Corbeanca și Bâcu, nu au fost incluse integral în Autostrada de Centură a Bucureștiului, deși tronsonul de nord este aproape de finalizare. Situația a fost semnalată de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care susține că aceste omisiuni afectează funcționalitatea întregului proiect.

Potrivit acestuia, în cursul acestui an ar trebui să fie dată în trafic secțiunea de peste 20 de kilometri a Autostrada de Centură București A0 Nord, între DN1 (zona Corbeanca) și Autostrada A1 (România) (zona Dragomirești). Totuși, la trei ani de la semnarea contractului, niciunul dintre cele trei noduri rutiere nu este complet realizat sau integrat în proiect.

Horațiu Cosma consideră că această situație reflectă o lipsă de anticipare și o gestionare deficitară din partea CNAIR. El afirmă că o planificare mai atentă din faza de proiectare ar fi trebuit să prevină aceste probleme, mai ales că lucrările au început în urmă cu mai bine de trei ani, și subliniază că este inacceptabil ca o autostradă de o asemenea importanță să fie aproape finalizată fără conexiuni funcționale complete către comunitățile pe care ar trebui să le deservească.

„În acest an ar trebui să circulăm pe cei peste 20 km ai Autostrăzii de Centură București A0 Nord, între DN1 (Corbeanca) și A1 (Dragomirești). La 3 ani de la semnarea contractului, niciunul dintre cele trei noduri rutiere de la Mogoșoaia, Corbeanca și Bâcu nu este inclus integral în proiect. Este un exemplu clar de neglijență administrativă și de lipsă de anticipare în gestionarea acestui proiect de către CNAIR. O minimă proactivitate ar fi trebuit să conducă la identificarea și rezolvarea acestor probleme încă din etapa de proiectare, începută acum mai bine de trei ani. Să descoperi cu doar câteva luni înainte de finalizarea lucrărilor că o autostradă de peste 20 km riscă să rămână fără conexiuni funcționale către comunitățile pe care trebuie să le deservească este complet inacceptabil”, susține Cosma.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor afirmă că situația infrastructurii de acces pe unele tronsoane ale Autostrăzii de Centură a Bucureștiului ridică probleme importante de conectivitate, în special în zonele Bâcu, Chitila și Mogoșoaia. El explică faptul că la Bâcu nodul rutier nu a fost inclus în contractul principal al autostrăzii, fiind tratat într-un proiect separat aflat încă în etapa de studiu de fezabilitate.

În ceea ce privește zona Chitila, oficialul precizează că bretelele nodului modificat se opresc înainte de DN7, iar realizarea celor două sensuri giratorii necesare pentru conectarea la rețeaua rutieră existentă urmează să fie scoasă la licitație separat de CNAIR. În cazul Mogoșoaia, sensul giratoriu necesar legăturii cu DN1A este inclus în proiectul Centurii Buftea, investiție cu termen de finalizare estimat abia în anul 2027.

Horațiu Cosma a subliniat că este inacceptabil ca o autostradă aflată în fază avansată de execuție, pe unul dintre cele mai importante coridoare rutiere din România, să nu aibă conexiuni complet funcționale către comunitățile pe care ar trebui să le deservească. El a menționat că a cerut de urgență atât CNAIR, cât și constructorului, să identifice soluții provizorii pentru toate cele trei puncte de descărcare, astfel încât infrastructura să poată fi utilizată încă de la deschidere.

Pentru Mogoșoaia, acesta spune că a avut deja discuții cu constructorul Centurii Buftea, fiind agreată prioritizarea realizării sensului giratoriu de pe DN1A. Totodată, a fost înaintată o propunere de descărcare provizorie a traficului din autostradă în DN1A, care presupune realizarea unei bretele și a unui sens giratoriu temporar, soluție aflată în analiză. El a precizat că așteaptă propuneri similare și pentru celelalte două noduri, astfel încât deschiderea autostrăzii să fie însoțită de funcționalitate completă.

„La Chitila, bretelele nodului modificat se opresc înainte de DN7, iar amenajarea celor două sensuri giratorii necesare conectării la rețeaua existentă de drumuri urmează să fie licitată separat de CNAIR. La Mogoșoaia, sensul giratoriu necesar conectării la DN1A este inclus în proiectul Centurii Buftea, investiție cu termen de finalizare abia în anul 2027. Este de neconceput ca o autostradă aflată în faza finală de execuție, pe unul dintre cele mai importante coridoare rutiere ale României, să nu aibă nici măcar o conexiune complet funcțională către comunitățile pe care trebuie să le deservească. Pentru Mogoșoaia am discutat deja cu constructorul centurii Buftea și am agreat prioritizarea sensului giratoriu din DN1A. În plus, am solicitat constructorului autostrăzii și am primit o propunere de descărcare provizorie a traficului de pe autostradă în DN1A, care presupune realizarea unei bretele și a unui sens giratoriu provizoriu. Analizăm această soluție și așteptăm propuneri similare și pentru celelalte două noduri, astfel încât autostrada să poată fi utilizată încă din prima zi”, a punctat Cosma.

Pe de altă parte, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că lotul 3 al A0 Nord are o valoare de 397,99 milioane lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027. Traseul acestui lot este cuprins în județul Ilfov, între DN2, în zona Afumați, și DN3, în apropiere de Cernica.

Segmentul de nord al Autostrăzii A0 este împărțit în patru loturi distincte. Lotul 1, între DJ601 și DN1 (Corbeanca), are o lungime de 17,5 km și este construit de asocierea Impresa – Pizzarotti – Retter Project Management, cu o valoare de 815,08 milioane lei fără TVA, contract semnat în septembrie 2023. Lotul 2, între DN1 (Corbeanca) și DN2 (Afumați), are 19 km și este realizat de asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, contract semnat în mai 2021, cu deschideri parțiale deja realizate în 2023 și 2024.

Lotul 3, între DN2 (Afumați) și DN3 (Cernica), are 8,6 km și este construit de China Civil Engineering Construction Corporation, cu contract semnat în martie 2023, fiind deja deschiși parțial 2,3 km în decembrie 2024, iar termenul estimat de deschidere completă fiind noiembrie 2025. Lotul 4, între DN3 (Cernica) și A2, are 4,47 km și este realizat de asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, contract semnat în august 2020.