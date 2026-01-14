Într-o postare publicată pe Facebook, IGSU a atras atenția asupra riscului pe care îl reprezintă țurțurii formați pe clădiri, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute și alternanțe de îngheț și topire.

Instituția a transmis că persoanele care observă țurțuri pe acoperișuri sau la streașină ar trebui să îi îndepărteze cât mai repede, pentru a preveni accidentele care pot afecta atât proprietarii, cât și trecătorii.

„Atenție la țurțuri! Dacă pe clădirea ta s-au format țurțuri, îndepărtează-i cât mai repede pentru a preveni accidentele care te pot afecta pe tine sau pe cei din jur. Ca pieton, dacă observi țurțuri la clădiri ori la streașină, ocolește zona și alege un traseu sigur”, se arată pe pagina de Facebook a IGSU.

IGSU a mai precizat că țurțurii reprezintă un pericol real și că, în cazul în care cad, pot duce la accidente grave. În același timp, pietonii sunt îndemnați să nu treacă pe sub zonele unde există risc, ci să ocolească și să aleagă un traseu sigur.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a reamintit că îndepărtarea zăpezii, a gheții și a țurțurilor din fața locuinței sau a sediului unei firme este o obligație prevăzută de lege. Pe lângă partea de siguranță publică, această obligație vizează și prevenirea accidentelor pe trotuare, mai ales în perioadele cu ger și polei.

„Curățarea zăpezii, a gheții și a țurțurilor din fața locuinței sau a sediului firmei este atât o responsabilitate civică, cât și o obligație prevăzută de lege”, precizează IGSU.

În același mesaj, este menționat că atât curățarea zăpezii și gheții de pe trotuare, cât și îndepărtarea țurțurilor de pe acoperișuri sunt obligatorii. În acest context, polițiștii locali din Timișoara au aplicat recent 118 somații și avertismente, ca urmare a verificărilor făcute în teren.

Poliția locală din Timișoara au transmis recent că, din cauza cantităților semnificative de zăpadă, a temperaturilor scăzute și a formării țurțurilor, situația este urmărită îndeaproape. Ei au reamintit că, potrivit HCL 393/2023, articolul 82, litera r, persoanele fizice și juridice trebuie să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice. Pentru persoanele juridice, amenzile sunt între 1.500 și 2.500 de lei.

Pe lângă aceste reguli, mai există și prevederi în HCL 117/2024 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara. Conform articolului 1, litera h, în cazul unui pericol iminent de cădere a zăpezii, gheții sau țurțurilor de pe clădiri, persoanele fizice și juridice au obligația să ia măsuri pentru îndepărtarea acestora.

În același timp, trebuie făcută marcarea și asigurarea corespunzătoare a perimetrului expus, iar în caz de polei trebuie presărate materiale antiderapante pe trotuare, în fața imobilelor.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali din Timișoara au aplicat până acum 48 de sancțiuni cu avertisment pentru necurățarea gheții și zăpezii. Totodată, au fost emise 70 de somații prin care oamenii au fost puși în vedere să ia măsuri pentru îndepărtarea zăpezii și gheții de pe trotuare.

Autoritățile insistă că aceste măsuri nu sunt doar un detaliu administrativ, ci o chestiune care ține direct de siguranța publică, mai ales în perioadele cu ger, zăpadă și risc crescut de formare a țurțurilor.