Persoanele fizice, firmele și asociațiile de proprietari au obligația legală de a îndepărta zăpada și gheața de pe trotuarele aferente imobilelor pe care le dețin sau le administrează, precum și țurțurii formați pe acoperișuri, balcoane ori streșini.

Măsura este menită să prevină accidentele și să asigure desfășurarea în siguranță a circulației pietonale pe durata sezonului rece, iar nerespectarea regulilor atrage sancțiuni contravenționale consistente, care în București pot ajunge până la 2.000 de lei.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului București, obligațiile sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind normele de salubrizare.

Conform acestui act normativ, curățarea zăpezii și a gheții trebuie realizată în maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii, astfel încât traficul pietonal să se poată desfășura în condiții normale. În plus, proprietarii și administratorii de imobile trebuie să înlăture țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișurilor, care pot reprezenta un pericol major pentru trecători.

Autoritățile subliniază că respectarea acestor obligații nu reprezintă doar o cerință legală, ci și un gest de responsabilitate civică. Prin curățarea trotuarelor și a zonelor adiacente clădirilor, se reduc riscurile de accidente și se contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic, în special a pietonilor, vârstnicilor și copiilor.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au explicat că, în cazul imobilelor în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligația de a curăța zăpada și gheața de pe trotuarele aferente revine acestor unități, pe toată durata programului de funcționare.

Aceeași regulă se aplică și firmelor sau persoanelor autorizate să desfășoare activități comerciale pe domeniul public, acestea fiind responsabile de menținerea în stare sigură a perimetrului în care își desfășoară activitatea pe perioada anotimpului rece.

„Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora”, au explicat reprezentanții Primăriei Capitalei pentru Digi24.

Într-un mesaj public transmis ulterior pe Facebook de Primăria Municipiului București, autoritățile au atras atenția comercianților, asociațiilor de proprietari și persoanelor care locuiesc la case asupra faptului că au datoria să își curețe zăpada de pe trotuare și să îndepărteze țurțurii de la balcoane și streșini, termenul legal fiind de 24 de ore de la încetarea ninsorii.

Polițiștii locali ai Capitalei au efectuat sute de controale, în cadrul cărora au informat persoanele fizice și juridice despre obligațiile legale pe care le au.

Conform aceleiași surse, majoritatea celor verificați se conformaseră deja prevederilor, iar o parte dintre cei care nu își îndepliniseră încă obligațiile au dat asigurări că vor interveni în cel mai scurt timp.

În urma acțiunilor de control au fost emise aproape 300 de somații, urmând ca verificările să fie reluate. În cazul constatării nerespectării legii, sancțiunile aplicate sunt cuprinse între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice și între 500 și 2.000 de lei pentru persoanele juridice.

„Atenție, comercianți, asociații de proprietari și cei care locuiți la case! Este datoria voastră să vă curățați zăpada de pe trotuare și țurțurii de la balcoane, streșini! Termenul, conform legii, este de 24 de ore de la încetarea ninsorii. Polițiștii locali ai Municipiului București au făcut azi sute de controale și au atenționat persoanele fizice și juridice de obligația legală pe care o au. Cei mai mulți deja se conformaseră. Alții au promis că se apucă de treabă. Au fost date aproape 300 de somații și vom reveni cu verificări. Sancțiunile, în acest caz, sunt de 200-500 de lei pentru persoane fizice și de 500 – 2.000 de lei pentru persoane juridice. Ce trebuie să știți La blocurile în care, la parter, funcționează magazinele și prestatorii de servicii, aceștia trebuie să curețe zăpada de pe trotuarele aferente. Noi continuăm deszăpezirea de pe bulevarde, #străzi, alei, poduri, rampe, stații STB, dar și pe trotuarele din zona școlilor, spitalelor, instituțiilor publice, piețelor și altor spații publice circulate. Noaptea trecută, 296 de utilaje și 387 de muncitori de la companiile de Salubrizare din toate sectoarele au fost pe străzi. De dimineață, a intrat tura de zi, cu 1.571 de muncitori și 239 de utilaje”, au transmis reprezentanții PMB, luni după-amiază.

Încălcarea prevederilor privind salubrizarea pe timp de iarnă atrage sancțiuni contravenționale stabilite în funcție de categoria contravenientului.

Pentru persoanele fizice, amenda pentru nerespectarea obligațiilor de curățare a zăpezii și gheții de pe trotuarul din fața imobilului este cuprinsă între 200 și 500 de lei pentru fiecare contravenție.

În cazul persoanelor juridice, inclusiv al asociațiilor de proprietari sau al administrațiilor de imobile, sancțiunile variază între 500 și 2.000 de lei, conform Hotărârii nr. 120/2010.

Poliția Locală a Municipiului București, precum și polițiile de sector, sunt instituțiile abilitate să constate contravențiile și să aplice sancțiunile, verificările fiind efectuate la 24 de ore după încetarea ninsorii, conform procedurilor stabilite.

Autoritățile au precizat că, pe lângă curățarea trotuarelor, persoanele fizice și juridice au obligația de a îndepărta zăpada și gheața de pe rigolele din jurul imobilelor, curților, sediilor sau altor suprafețe de teren pe care le dețin, depozitând-o astfel încât să nu fie obstrucționată circulația auto sau pietonală. De asemenea, este interzisă aruncarea zăpezii din curți pe spațiile verzi sau pe carosabil.

În paralel cu aceste obligații care revin proprietarilor și administratorilor de imobile, autoritățile locale continuă acțiunile de deszăpezire pe arterele principale și în zonele intens circulate. Primăria Capitalei a anunțat că se intervine constant pe bulevarde, străzi, alei, poduri, rampe și în stațiile STB, precum și pe trotuarele din apropierea școlilor, spitalelor, instituțiilor publice, piețelor și altor spații publice.

În ultimele intervale de ninsoare, sute de utilaje și mii de muncitori ai companiilor de salubrizare din toate sectoarele au fost mobilizați, intervențiile fiind adaptate în funcție de intensitatea și durata fenomenelor meteorologice.

Serviciul de iarnă este realizat pe baza unor programe anuale de măsuri și acțiuni, care prevăd utilizarea unor tehnologii de combatere a poleiului prietenoase cu mediul și care să nu afecteze covorul asfaltic. În cazul ninsorilor abundente sau de lungă durată, intervențiile sunt prioritizate pe traseele transportului public și pe străzile unde se află instituții publice esențiale, pentru a asigura menținerea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță, transmite Primăria Capitalei.