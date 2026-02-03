Trotuarul din fața sediilor firmelor și punctelor de lucru a intrat din nou în atenția autorităților locale, după ce Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București a anunțat reluarea controalelor în urma ninsorii recente. Instituția a transmis public că obligația de a curăța trotuarul revine tuturor operatorilor economici, iar nerespectarea acesteia atrage sancțiuni contravenționale.

Potrivit comunicării oficiale, termenul legal de 24 de ore de la încetarea ninsorii a fost depășit, iar condițiile meteo au favorizat formarea unui strat periculos de gheață. Temperaturile scăzute au transformat rapid zonele necurățate în suprafețe alunecoase, crescând riscul de accidente pentru pietoni.

„Cine nu înțelege că trebuie să își curețe trotuarul din fața sediului/punctului de lucru primește amendă. Se pot întâmpla accidente și nimeni nu își dorește asta!”, au transmis reprezentanții Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București.

Aceștia au subliniat că nu mai este vorba despre simple recomandări, ci despre aplicarea strictă a legii, în contextul în care avertismentele anterioare nu au fost respectate în toate cazurile.

În cadrul acțiunii de control, polițiștii locali s-au concentrat în special asupra zonei centrale a Capitalei, acolo unde traficul pietonal este intens, iar un trotuar necurățat poate genera consecințe grave. Aria verificată a fost delimitată de bulevardele Iancu de Hunedoara și I.C. Brătianu și a inclus artere importante precum Bulevardul Carol, Calea Victoriei, bulevardele Lascăr Catargiu și Magheru, Piața Amzei, străzile Arthur Verona, George Enescu și Episcopiei, Centrul Istoric, precum și zona până la Bulevardul Regina Elisabeta.

Reprezentanții Direcției Control au precizat că, spre deosebire de zilele precedente, când accentul a fost pus pe informare, de această dată avertismentul s-a transformat în amendă.

„Nu stăm la discuții, au trecut 24 de ore de la încetarea ninsorii, afară e ger, trotuarele se transformă ușor în luciu de gheață!”, se arată în mesajul publicat de instituție.

Totodată, acolo unde comercianții au intervenit imediat pentru curățarea trotuarului, chiar în timpul controlului, sancțiunile aplicate au fost mai reduse, în funcție de situația constatată la fața locului.

Autoritățile locale au precizat că majoritatea persoanelor cu care au interacționat în cursul zilei precedente au înțeles necesitatea măsurilor luate și au colaborat cu echipele de control.

„Vestea bună e că marea parte din cei cu care am discutat pe parcursul zilei de ieri au înțeles demersul nostru”, au transmis reprezentanții Poliției Locale.

Cu toate acestea, au existat și situații în care, deși obligațiile au fost explicate clar, nu s-a luat nicio măsură pentru curățarea trotuarului. În aceste cazuri, amenzile au fost aplicate proporțional cu gravitatea faptei și cu riscurile generate pentru pietoni.

Pentru locațiile unde nu a putut fi identificat niciun reprezentant legal la momentul controlului, Direcția Generală de Poliție Locală a anunțat inițierea unor demersuri administrative suplimentare, urmând ca legea să fie aplicată și în aceste situații.

În total, pentru trotuare necurățate de zăpadă sau gheață, polițiștii locali ai Municipiului București au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 100.000 de lei.

„Respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci și un gest de responsabilitate civică. Cine nu înțelege asta, suportă consecințele”, au mai transmis reprezentanții instituției, subliniind că obiectivul principal rămâne protejarea pietonilor și prevenirea incidentelor în sezonul rece.

Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București a precizat că va continua monitorizarea situației din teren, menținând controalele active pe perioada condițiilor meteo dificile, pentru a se asigura că trotuarele sunt sigure pentru toți cei care le folosesc zilnic.