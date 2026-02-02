Reprezentanții Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că ninsorile din Capitală și din alte zone ale țării, coroborate cu temperaturile foarte scăzute, creează condiții periculoase pentru populație. Potrivit autorităților, depunerile consistente de zăpadă pe acoperișuri, carosabil și trotuare favorizează formarea poleiului, ceea ce crește semnificativ riscul de accidente.

„Ninsorile din Capitală și din alte zone ale țării au dus la depuneri semnificative de zăpadă pe acoperișuri, carosabil și trotuare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, ceea ce crește riscul de accidente”, transmit reprezentanții IGSU.

Pentru a preveni alunecările și căzăturile, pompierii le cer pietonilor să acorde o atenție sporită deplasărilor pe jos, în special în zonele unde s-a format gheață.

,,Purtați încălțăminte de iarnă, cu talpă sau branțuri antiderapante, și deplasați-vă cu atenție pentru a preveni alunecările și căzăturile”, recomandă IGSU.

Autoritățile atrag atenția asupra țurțurilor formați la streșinile clădirilor, care pot provoca accidente grave dacă se desprind. IGSU subliniază responsabilitatea proprietarilor de imobile, dar și necesitatea ca pietonii să evite zonele periculoase.

,,Dacă apar țurțuri la clădirea ta, îndepărtează-i cât mai repede. Dacă observați țurțuri la streașina altor clădiri, evitați zona și păstrați distanța”, avertizează pompierii.

Un alt pericol semnalat de IGSU îl reprezintă lacurile, râurile și bălțile înghețate, care pot părea sigure, dar pot ceda oricând. Autoritățile fac apel în special la părinți să supravegheze copiii.

„Apele înghețate nu sunt locuri de joacă

Nu permiteți copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălți înghețate. Gheața poate ceda în orice moment”, avertizează IGSU.

Condițiile meteo dificile afectează și traficul rutier. Pompierii le recomandă șoferilor prudență maximă, adaptarea vitezei și verificarea echipării corespunzătoare a autoturismelor.

„Recomandări pentru șoferi

Conduceți cu viteză redusă, păstrați distanța față de celelalte vehicule și asigurați-vă că mașina este echipată corespunzător pentru sezonul rece”, transmit reprezentanții instituției.

IGSU reamintește că îndepărtarea zăpezii, gheții și a țurțurilor din fața locuințelor sau a sediilor firmelor nu este opțională. Autoritățile subliniază că această măsură este impusă de lege, nu doar recomandată.

„Îndepărtarea zăpezii, gheții și a țurțurilor din fața locuinței sau a sediului firmei nu este doar un gest de responsabilitate civică, ci și o obligație legală”, subliniază IGSU.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și prudență, avertizând că respectarea acestor recomandări poate preveni accidente grave în condiții de iarnă severă.