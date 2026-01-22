Ministrul Economiei, Irineu Darău, a spus la Europa FM că cea mai importantă condiție pentru ca premierul Ilie Bolojan să își ducă mandatul până la rotativa din 2026 este ca bugetul acestui an să fie aprobat. El a menționat că atacurile inutile și comentariile toxice trebuie oprite. Darău a explicat că echipa lor este la guvernare și, deși nu totul depinde de ei, trebuie să acționeze în interesul României. A subliniat că această coaliție, chiar dacă e diversă, are aproape 70% din voturile Parlamentului și că este o mare responsabilitate. Critica este binevenită doar dacă rămâne decentă, iar contradicțiile nu ajută progresul. Ministrul a mai spus că economia depinde și de încredere și de speranță.

El a explicat că oamenii și investitorii români sau străini ar avea mai mult curaj să investească sau să consume dacă guvernul ar fi stabil măcar doi ani și dacă cadrul fiscal ar fi clar. Dacă există prea multe echipe sau lideri care se ceartă pentru putere, nu se creează încredere, iar economia are de suferit în fiecare zi.

Referitor la șansele ca premierul Bolojan să ajungă la rotativa guvernamentală din aprilie 2027, Darău a spus că trecerea bugetului este cel mai mare test al coaliției. El a explicat că adoptarea bugetului presupune negocieri și tensiuni între partidele din coaliție, dar, dacă bugetul trece, ar fi bine ca până la următorul buget să nu mai existe conflicte inutile. Bugetul aprobat ar trebui să permită guvernarea timp de un an conform lui, fără „spectacole” politice inutile.

„Noi suntem aici să stăm la guvernare. Binenţeles că nu totul depinde de noi dar trebuie să ne gândim ş ice este bine pentru România. E şi o mare responsabilitate. Această coaliţie, aşa, pestriţă cum e ea, are aproape 70% în Parlament, pe ultima configuratie. E o mare responsabilitate să ai atât. Eu cred că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite, trebuie oprite. Contradicţia, nu, e factorul de progres. Critica, nu. Dar în limitele decenţei. Şi asta cred eu şi aş ruga să se gândească toţi liderii politici. Şi o spun în calitate de ministru al Economiei. Oamenii simpli sau oamenii de afaceri, de exemplu, din România sau din afară, când se uită la această guvernare, sunt convins că dacă ar crede că avem o guvernare stabilă măcar pentru 2 ani de zile, cu un cadru fiscal mai nou, mai degrabă stabil, ar avea curaj să investească şi să consume. Dacă vede că la cârma acestei ţări sunt vreo 4 echipaje diferite sau 4 capitani diferiţi care se luptă pentru cârmă, nu există această încredere. Şi asta afectează economia, dezvoltarea economică în fiecare zi. Condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Am spus-o de când am intrat la guvernare. (..) Bugetul unei ţări şi adoptarea lui până la ultimul vot în Parlament înseamnă, de fapt, foarte multă contradictie, foarte multă negociere şi comparaţie între toate domeniile. Şi când domeniile sunt gestionate de diverse partide şi diversi lideri, n-are cum să nu fie cu tensiune. Dar cred că, dacă o luăm pe calendar, dacă trecem de acest buget, bine, sper să fim suficient de înţelepţi toţi încât să nu ne treacă prin cap, până la următorul buget să mai facem, nu ştiu, spectacol şi contradicţii inutile. Dacă adopţi un buget chiar şi în februarie, ceea ce e cam târziu, măcar un an de zile să guvernăm conform acestui buget. Aşa consider eu, că votul pentru buget în Parlament ar trebui să fie un cec, condiţionat de buget, pentru un an de zile pentru această coaliţie”, a subliniat ministrul Economiei.

Ministrul a spus că la ședințele de Guvern nu simte aceeași tensiune pe care o arată televiziunile. El a explicat că atmosfera este mai degrabă de lucru, iar miniștrii discută între ei și încearcă să găsească soluții la problemele comune, ceea ce îi place. Totuși, el încearcă să nu se uite prea mult la televizor, pentru că ar pierde timp de muncă și pentru că știrile ar putea să-l facă prea pesimist. Darău a menționat că ceea ce se vede la televizor, mai ales la emisiunile principale sau la burtiere, dă impresia că coaliția se destramă în fiecare zi, dar în realitate lucrurile stau altfel.

„Mi se pare că totuşi e o atmosferă destul de lucrativă şi toţi miniştrii discută între ei, de exemplu, la problemele interguvernamentale, pentru a găsi soluţii. Asta-mi place. Dar încerc să nu mă prea uit la televizor pentru că, unu, n-aş mai avea timp să muncesc, în al doilea rând, poate aş fi mult prea pesimist. Deci e o realitate paralelă cu realitatea la televizor. Când te uiţi doar la televizor, în prime time şi la burtiere, pare că se rupe coaliţia în fiecare zi”, a comentat ministrul Economiei.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a spus că trebuie analizat foarte atent cum se schimbă ordinea mondială în această perioadă și ce impact are apariția noului Consiliu pentru Pace anunțat de Donald Trump. El a precizat că prima evaluare ar trebui să fie geopolitică și să fie făcută de Președinție și Ministerul de Externe.

Darău a menționat că, deși este puțin îngrijorat, consideră că munca diplomatică depusă de ONU nu trebuie ignorată și că toate implicațiile trebuie cântărite cu atenție. Referitor la miliardul de euro pe care România ar trebui să-l plătească pentru a intra în această organizație, el a spus că suma reprezintă aproximativ 1% din bugetul țării și că mai întâi trebuie făcută analiza geopolitică, abia apoi să se discute banii.

Ministrul a adăugat că ar fi bine să nu fie nevoie să alegem între SUA și UE și că partenerii naturali ai României sunt europenii, dar colaborarea cu Statele Unite a fost foarte importantă în ultimele decenii. El a subliniat că România nu ar trebui să renunțe la niciun partener și că pe termen mediu Europa și America ar trebui să colaboreze mai strâns, inclusiv prin deschiderea piețelor și parteneriate economice, pentru că impunerea de tarife sau blocarea piețelor nu avantajează pe nimeni.