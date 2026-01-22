Potrivit Guvernului, reprezentanții ANAF și Exim Banca Românească și-au prezentat pozițiile și au precizat că vor aproba Planul de reorganizare a combinatului siderurgic doar dacă administratorii concordatari își exprimă acordul față de propunerile de modificare, pentru a asigura recuperarea creanțelor și protejarea interesului statului român. Negocierile pe această temă trebuie finalizate până la 26 ianuarie 2026, cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 30 de zile, dacă va fi necesar.

”Aprobarea în variantă agreată a Planului de reorganizare va face posibilă următoarea etapă, respectiv organizarea procedurii de licitaţie internaţională pentru vânzarea activelor combinatului siderurgic, în condiţiile şi la preţul agreate prin Planul de restructurare, într-o perioadă estimată de şase luni”, menţionează Executivul.

Comitetul a evaluat modalitățile de utilizare a unor resurse ale combinatului pentru a permite plata parțială a salariilor și acoperirea utilităților esențiale pentru menținerea funcționalității și asigurarea pazei unității.

La reuniția Comitetului interministerial au participat vicepremierul Marian Neacșu, coordonator al comitetului, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, precum și reprezentanți ai ANAF, Exim Banca Românească și ai ministerelor și instituțiilor membre ale comitetului.

Având în vedere dificultățile financiare ale S.C. Liberty Galați S.A. și S.C. Liberty Tubular Products Galați S.A., la 18 septembrie 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Prim-ministrului nr. 453, care stabilește constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului în cadrul celor două societăți.

Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la Liberty Tubular Products Galați a analizat astăzi propunerile de modificare a planului de reorganizare, într-o reuniune desfășurată la Palatul Victoria, la care a participat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Potrivit discuțiilor, vânzarea combinatului pe piața internațională va fi posibilă doar după ce statul român își va recupera creanțele.

″Reprezentanții ANAF și Exim Banca Românească au prezentat punctele de vedere ale celor două instituții și au menționat că vor accepta Planul de reorganizare a combinatului siderurgic în măsura în care administratorii concordatari își vor exprima acordul față de propunerile de modificare avansate, în scopul conservării posibilității de recuperare a creanțelor și protejării interesului statului român″, a transmis Guvernul.

