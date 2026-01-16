Cartel Alfa afirmă că mii de angajaţi de la Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii neplătite, iar un muncitor protestează prin greva foamei.

„Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În acelaşi timp, conducerea este anchetată pentru delapidare şi evaziune fiscală”, au transmis, vineri, sindicaliştii Cartel Alfa.

Sindicaliștii susțin că situația de la Galați nu este un caz singular, ci o problemă socială majoră care lovește mii de familii. Ei arată că, în ultimii ani, conducerea ar fi fost vizată de anchete pentru fapte precum delapidarea și evaziunea fiscală, cu pagube de ordinul sutelor de milioane de euro pentru companie și pentru bugetul de stat. În timp ce angajaților li se cere „răbdare” și „înțelegere”, apar informații despre împrumuturi fictive, achiziții inexistente și sume de bani scoase din combinat. În opinia lor, cazul Liberty Galați reflectă un sistem în care astfel de abuzuri sunt tolerate.

„Anchetele arată că, în ultimii ani, conducerea combinatului ar fi fost implicată în fapte de delapidare şi evaziune fiscală, cu pierderi de sute de milioane de euro pentru companie şi pentru bugetul public. În timp ce muncitorii sunt chemaţi la «răbdare» şi «înţelegere», aflăm despre împrumuturi fictive, achiziţii inexistente şi bani scoşi din combinat”, afirmă sindicaliştii.

În noiembrie 2025, anchetatorii au desfășurat mai multe percheziții în Galați, Ilfov și București, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, care vizează Combinatul Liberty Galați. Procurorii susțin că persoane din conducerea companiei ar fi folosit firme afiliate din străinătate pentru a crea circuite financiare fictive, bazate pe contracte de achiziții și împrumuturi fără operațiuni reale.

Tranzacțiile ar fi implicat inclusiv parteneri din Rusia. Ulterior, la finalul lunii noiembrie, a fost convocat un comitet interministerial pentru protejarea intereselor statului în cadrul societăților Liberty din Galați.