Liderii Confederației Cartel ALFA au calificat situația drept „profund îngrijorătoare”, subliniind că aceasta a escaladat până la forme de protest extrem. Totodată, organizația și-a exprimat solidaritatea cu cei 50 de angajați „forțați” să recurgă la această formă de protest.

”Faptul că lucrătorii se văd nevoiţi să recurgă la greva foamei pentru a fi ascultaţi arată gravitatea crizei sociale din sectorul energetic şi lipsa unui dialog real şi eficient între autorităţi, conducerea companiei şi reprezentanţii salariaţilor”, afirmă reprezentanţii Confederaţiei Cartel ALFA, miercuri, într-un comunicat de presă.

Potrivit sindicaliștilor, decizia angajaților de a intra în greva foamei a fost luată în contextul în care aproximativ 1.500 de angajați ai companiei, încadrați pe contracte individuale de muncă pe perioadă determinată — mulți dintre ei cu vechime de peste trei ani — riscă „în mod abuziv” să își piardă locurile de muncă începând cu 1 aprilie.

”După ce au fost lăudaţi pentru rolul lor în stabilitatea energetică a României, aceiaşi oameni sunt acum abandonaţi, fără garanţii sociale şi fără un plan real pentru viitor. Această situaţie reprezintă rezultatul unei gestionări defectuoase a procesului de tranziţie energetică. Este responsabilitatea statului român să asigure o tranziţie justă, în care investiţiile în tehnologii noi şi proiecte industriale să meargă mână în mână cu protecţia locurilor de muncă şi cu sprijin real pentru salariaţi”, mai arată sindicaliştii Cartelului ALFA.

Reprezentanții Confederației Cartel ALFA solicită Guvernului României și Ministerului Energiei să inițieze de urgență un dialog cu salariații și să identifice soluții concrete pentru prevenirea unei crize sociale majore. Sindicaliștii subliniază că există fonduri europene și opțiuni tehnice pentru modernizarea și transformarea industriei energetice, însă problema este lipsa voinței politice de a prioritiza oamenii și comunitățile în fața calculelor birocratice și a profitului.

Aceștia avertizează că tranziția energetică nu trebuie realizată „în mod abuziv, pe spatele angajaților care au menținut funcțional sistemul energetic al țării”.