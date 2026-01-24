Adrian Severin susține că orice discuție serioasă despre viitorul Republicii Moldova trebuie să pornească de la clarificarea identității sale politice și istorice, subliniind că aceasta este prima problemă structurală a statului. În acest context, declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind posibilitatea unui vot pentru unirea cu România capătă o semnificație aparte, fiind interpretate ca un semnal politic cu impact major asupra dezbaterii publice.

Declarațiile Maiei Sandu au readus în atenția publică tema unirii, într-un moment în care Republica Moldova se confruntă cu presiuni geopolitice, dificultăți economice și un parcurs european marcat de incertitudini. Potrivit analizei lui Adrian Severin, discuția nu este una nouă, însă capătă valențe diferite în actualul context regional și internațional.

Într-un interviu acordat publicației Evenimentul Zilei, Adrian Severin a explicat că statalitatea Republicii Moldova a fost, de-a lungul istoriei, strâns legată de alte entități politice mai largi.

„Republica Moldova a fost întotdeauna parte a unui alt stat: fie România, fie Imperiul Țarist, fie Uniunea Sovietică”, a declarat Adrian Severin pentru EVZ.

Fostul ministru de Externe a evidențiat astfel caracterul istoric al dependenței politice a acestui spațiu.

În continuarea argumentației sale, Adrian Severin a arătat că, în prezent, doar una dintre aceste structuri statale mai există.

„Republica Moldova nu este viabilă în afara integrării într-unul dintre aceste state, iar singura opțiune rămasă este România”, a afirmat Adrian Severin, punctând că opțiunile istorice alternative nu mai sunt astăzi funcționale.

Adrian Severin consideră că problema fundamentală a Republicii Moldova rămâne, înainte de orice, definirea identității sale, aspect care ar trebui clarificat printr-un efort politic coerent și susținut. Din această perspectivă, fostul diplomat subliniază că asumarea simbolurilor și a reperelor istorice spune foarte mult despre direcția unui stat.

În analiza sa, Adrian Severin face o delimitare clară între opțiunile identitare posibile ale Republicii Moldova.

„Dacă țara vecină se revendică de la Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu, este un stat românesc. Dacă se revendică de la Stalin și Gorki, este unul sovietic. Dar Uniunea Sovietică nu mai există”, a explicat Adrian Severin, indicând caracterul anacronic al unei identități sovietice în prezent.

Raportându-se direct la pozițiile exprimate de Maia Sandu, Adrian Severin apreciază că acestea ar fi trebuit să fie susținute de acțiuni politice concrete pe plan intern. În opinia sa, o declarație despre unire capătă greutate doar dacă este dublată de măsuri clare de consolidare a relațiilor cu România și de clarificare a identității statului moldovean.

În acest sens, fostul ministru de Externe a formulat și o observație critică privind contextul declarațiilor.

„Altfel, declarația rămâne cel puțin ciudată. Mai mult, mă întreb dacă nu cumva această declarație este legată de un posibil viitor politic al doamnei Sandu în România”, a remarcat Adrian Severin, punând sub semnul întrebării motivațiile politice din spatele mesajului public.

Pe lângă tema unirii și a identității, Adrian Severin atrage atenția asupra limitelor reale ale integrării europene a Republicii Moldova, subliniind că acest proces nu poate fi tratat exclusiv ca o decizie politică. Din punctul său de vedere, aderarea la Uniunea Europeană presupune îndeplinirea unor criterii obiective, care țin de capacitatea economică, instituțională și juridică a unui stat.

Adrian Severin a explicat că, dincolo de eforturile Chișinăului, problema majoră este legată de starea actuală a Uniunii Europene.

„Aderarea la Uniunea Europeană nu este doar o decizie politică, ci depinde de condiții obiective: capacitatea economică, instituțională și juridică”, a afirmat Adrian Severin, subliniind complexitatea acestui parcurs.

În analiza sa, fostul diplomat identifică o dificultate majoră în lipsa de disponibilitate a Uniunii Europene pentru noi extinderi.

„Astăzi, Uniunea Europeană nu este pregătită să primească nici măcar state mici”, a declarat Adrian Severin, indicând o criză internă profundă la nivelul structurilor europene.

Potrivit lui Adrian Severin, vulnerabilitatea Republicii Moldova nu derivă în principal din dimensiunea sa sau din problemele interne, ci din incapacitatea Uniunii Europene de a-și continua procesul de extindere.