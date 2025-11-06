Patria Bank a anunțat o creștere semnificativă a activității de creditare în primele nouă luni ale anului 2025, în special pe segmentul persoanelor juridice, unde portofoliul total de credite performante a ajuns la 2,20 miliarde de lei la 30 septembrie. Potrivit instituției, evoluția reprezintă un avans de 20% față de sfârșitul anului 2024 și de 23% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, tendință alimentată de toate segmentele de activitate – Agro, Micro și IMM & Corporate.

„La 30 septembrie 2025, portofoliul total de credite performante acordate persoanelor juridice a atins 2,20 miliarde lei, în creştere cu 20% faţă de sfârşitul anului 2024 şi cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Toate segmentele au contribuit la această dinamică, cu avansuri semnificative în zona Agro (+42%), Micro (+16%) şi IMM & Corporate (+15%)”, precizează banca.

Creșterea a fost susținută de programe de finanțare specializate și de colaborări cu instituții europene, între care Fondul European de Investiții (InvestEU), dar și de produse dedicate mediului de afaceri, precum „Creditul Competitiveness”, lansat în 2024.

Conform datelor publicate, vânzările totale de credite noi către persoane juridice au urcat la 1,04 miliarde lei în primele nouă luni din 2025, cu 20% mai mult decât în perioada similară din 2024. Segmentul IMM & Corporate a generat 616 milioane de lei în primele trei trimestre, iar Agro și Micro au contribuit cu 66, respectiv 67 milioane de lei doar în trimestrul al treilea.

„Rezultatele operaţionale obţinute în primele nouă luni din 2025 reflectă un ritm constant de creştere a activităţii de creditare şi eficienţa strategiei implementate pe segmentele cheie. Ne concentrăm pe menţinerea calităţii portofoliului şi pe consolidarea parteneriatelor care susţin dezvoltarea sustenabilă a economiei locale”, a declarat Valentin Vancea, directorul general al Patria Bank.

Acesta a subliniat că instituția continuă să diversifice soluțiile de finanțare, adaptându-se la nevoile antreprenorilor și ale persoanelor fizice. „Obiectivul nostru rămâne acela de a construi o creştere solidă şi echilibrată, bazată pe încrederea clienţilor şi pe o abordare prudentă a riscurilor”, a adăugat Vancea.

Pe segmentul Agro, banca s-a concentrat pe finanțări dedicate fermierilor, modernizării exploatațiilor și industriei alimentare, profitând de creșterea cererii pentru capital de lucru și pentru proiecte cofinanțate din fonduri europene.

În același timp, pe segmentul Micro, Patria Bank a continuat să sprijine microîntreprinderile și companiile mici, oferind produse flexibile adaptate nevoilor acestora.

Pentru segmentul IMM & Corporate, „Creditul Competitiveness” – dezvoltat împreună cu Fondul European de Investiții – a rămas un instrument central de creștere, oferind antreprenorilor condiții preferențiale, perioade extinse de rambursare și lipsa garanțiilor reale pentru creditele de capital de lucru.

Depozitele atrase de la persoane juridice au ajuns la 1,70 miliarde lei, o creștere de 6,5% față de sfârșitul anului 2024 și de 40% față de septembrie 2024, ceea ce indică o încredere tot mai mare a mediului de afaceri în instituție.

Pe segmentul retail, portofoliul de credite performante a atins 559 milioane lei, în creștere cu 5% comparativ cu decembrie 2024. Avansul a fost determinat în special de creditele negarantate, care au urcat cu 15%. Vânzările de credite noi în trimestrul al treilea au fost de 80 milioane lei, cu 82% peste nivelul din T3 2024.

Sursele de finanțare din retail (depozite și conturi curente) au însumat 2,12 miliarde lei, o creștere ușoară de 1,3% față de finele anului trecut.

Subsidiara Patria Credit IFN a raportat un portofoliu de 217 milioane lei, cu 17% peste nivelul din 2024, în timp ce SAI Patria Asset Management a gestionat active în valoare de 662 milioane lei, o majorare cu 33% față de aceeași perioadă din 2024.

Rezultatele financiare complete pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2025 vor fi publicate pe 17 noiembrie, potrivit anunțului oficial al băncii.