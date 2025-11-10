„Banca Transilvania a înregistrat o creștere solidă a activității, susținută de investiții semnificative în tehnologie, rețea, echipă și în fundația operațională a băncii, depășind în același timp pragul de 20 de miliarde de euro în credite nete. Toate acestea, împreună cu dezvoltarea infrastructurii BT, pregătesc banca pentru noi etape de dezvoltare. Mediul economic continuă să fie provocator, dar rămânem încrezători că România va reveni, într-un orizont mediu, la creștere economică peste media europeană”, a declarat Ömer Tetik, Director General BT.

Potrivit raportului financiar, activele totale ale Grupului au ajuns la 213,2 miliarde lei, în creștere cu 3% față de sfârșitul lui 2024 și cu 6,7% comparativ cu septembrie anul trecut.

Creditele și creanțele din leasing nete au urcat la 104,2 miliarde lei, cu +10,7% față de aceeași perioadă din 2024.

Profitul net consolidat al Grupului BT pentru primele nouă luni a fost de 3,27 miliarde lei, iar în trimestrul al treilea, rezultatul net s-a situat la 1,3 miliarde lei, o creștere de +18,6% față de trimestrul precedent.

La nivelul băncii, profitul net trimestrial a fost de 1,15 miliarde lei, cu +12,3% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025 și +27,5% peste rezultatul din trimestrul al treilea al anului trecut.

Profitul cumulat la nouă luni a atins 2,92 miliarde lei, un plus de 7,9% față de 2024, în ciuda impactului negativ generat de noua taxă pe cifra de afaceri.

Raportul credite brute/depozite a depășit 65%, în urcare cu 8 puncte procentuale față de decembrie 2024, ceea ce reflectă un apetit crescut pentru creditare și o utilizare eficientă a resurselor atrase.

Rata creditelor neperformante, conform standardelor EBA, este de 2,56%, în timp ce costul riscului s-a menținut la un nivel scăzut, de 0,72%.

Eficiența operațională a crescut la 44,26%, după includerea contribuțiilor anuale la Fondul de Garantare a Depozitelor, Fondul de Rezoluție și taxa pe cifra de afaceri.

Totodată, solvabilitatea BT rămâne solidă, la 20,28%, cu profitul primului semestru deja inclus în fondurile proprii.

În primele nouă luni din 2025, Banca Transilvania a finanțat companiile cu 16 miliarde lei și populația cu 10,5 miliarde lei.

Dintre creditele acordate persoanelor fizice, 46% sunt imobiliare/ipotecare, iar 54% sunt credite de consum sau alte forme de finanțare personală.

Depozitele clienților au ajuns la 161,5 miliarde lei, în creștere cu +7,1% față de sfârșitul lui 2024 și cu +13,1% față de septembrie 2024.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 20,2% față de anul trecut, iar trimestrial cu +4,1% în T3 2025.

Venitul net din taxe și comisioane a urcat cu 12,1% în termeni anuali, în timp ce venitul din tranzacționare a ajuns la 682,5 milioane lei, +45,4% față de 2024.

Numărul operațiunilor efectuate de clienți – persoane fizice și juridice – a crescut cu 18,8% în primele nouă luni, consolidând statutul BT de lider al pieței bancare din România.