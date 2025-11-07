Agenția internațională Moody’s Ratings a anunțat o nouă îmbunătățire a ratingurilor acordate Băncii Transilvania (BT), confirmând astfel stabilitatea și performanța solidă a celei mai mari instituții de credit din România. Decizia vizează atât ratingul de depozit pe termen lung, cât și ratingurile de emitent pe termen scurt și lung, fiind o recunoaștere a capacității băncii de a gestiona eficient riscurile și de a-și menține profitabilitatea într-un context economic complex.

Potrivit raportului publicat de agenție, Moody’s a ridicat ratingul de depozit pe termen lung al Băncii Transilvania la Baa1, de la Baa2, ceea ce reprezintă cea mai bună evaluare posibilă pentru o instituție financiară românească în prezent, având în vedere ratingul de țară. Totodată, perspectiva a fost modificată la negativă, în linie cu cea atribuită României.

În același timp, ratingurile de emitent ale BT au fost îmbunătățite la Baa2 de la Baa3, având însă o perspectivă stabilă. Aceasta indică, potrivit Moody’s, că banca dispune de o bază financiară solidă, o profitabilitate ridicată și o capacitate de adaptare care îi permit să facă față volatilității mediului macroeconomic.

Moody’s subliniază în raportul său că performanța Băncii Transilvania continuă să fie susținută de nivelul ridicat al capitalului, lichiditatea adecvată și profitabilitatea robustă, aspecte care au consolidat încrederea investitorilor și a pieței.

„Această perspectivă stabilă asupra ratingurilor de emitent reflectă așteptarea agenției de rating că Banca Transilvania – datorită performanței financiare, capitalului și profitabilității – va rămâne rezilientă, în ciuda provocărilor macroeconomice”, menționează Moody’s Ratings în analiza sa.

Confirmarea ratingului de bază (Ba1) și a celorlalte evaluări reflectă modelul de business echilibrat al băncii și eficiența operațională. Banca Transilvania beneficiază de o poziție dominantă în piața bancară din România, având cea mai mare cotă de piață pe segmentul creditării și o bază extinsă de clienți persoane fizice și juridice.

În ultimii ani, BT a demonstrat o capacitate constantă de adaptare la schimbările economice și reglementare, investind masiv în digitalizare, sustenabilitate și extinderea serviciilor financiare. Lichiditatea ridicată, gestionarea prudentă a riscurilor și o capitalizare solidă rămân pilonii principali ai stabilității sale financiare.

Moody’s Ratings este una dintre cele două agenții internaționale care evaluează performanța Băncii Transilvania, instituția fiind inclusă în portofoliul agenției începând cu 2023. Acest tip de evaluare este esențial pentru accesul la piețele internaționale de capital, pentru costurile de finanțare și pentru consolidarea credibilității băncii în fața partenerilor instituționali și a investitorilor.

Actualizarea ratingurilor Moody’s vine într-un context regional marcat de incertitudini economice, inflație ridicată și ajustări de politică monetară, confirmând însă reziliența sistemului bancar românesc și rolul de lider al Băncii Transilvania în menținerea stabilității financiare.

Îmbunătățirea ratingurilor BT transmite un semnal pozitiv întregului sistem financiar autohton, arătând că băncile românești pot obține recunoaștere internațională datorită performanței, disciplinei financiare și capitalizării solide.

Pentru investitori și analiști, decizia Moody’s reprezintă o confirmare a robusteții Băncii Transilvania și o garanție că instituția rămâne un pilon de stabilitate în economia românească, cu perspective de creștere durabilă pe termen mediu și lung.