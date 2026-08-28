Ce au găsit inspectorii ANPC în magazine și benzinării: neregulile care au dus la amenzi de milioane de lei

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat, în această săptămână, controale la nivel național în magazine și benzinării. Verificările au urmărit respectarea legislației privind protecția consumatorilor și identificarea situațiilor care puteau afecta sănătatea și siguranța acestora.

Acțiunile de control au fost desfășurate de luni până vineri, iar inspectorii au verificat modul în care operatorii economici respectă cerințele legale aplicabile produselor și serviciilor oferite consumatorilor.

În urma verificărilor, au fost identificate mai multe neconformități, de la produse alimentare cu data-limită de consum depășită până la probleme privind depozitarea, informarea consumatorilor și condițiile de comercializare.

Valoarea totală a produselor verificate de inspectorii ANPC a depășit 11 milioane de lei, iar pentru neregulile constatate au fost dispuse mai multe măsuri și sancțiuni.

Potrivit rezultatelor controalelor, inspectorii ANPC au aplicat 792 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,5 milioane de lei. Pe lângă sancțiunile financiare, au fost acordate și 566 de avertismente pentru deficiențele constatate la operatorii economici verificați.

În urma controalelor, autoritatea a dispus și oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, cu o valoare de peste 110.000 de lei. Alte produse, evaluate la peste 340.000 de lei, au fost oprite temporar de la comercializare. De asemenea, inspectorii au decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 23 de operatori economici.

Printre neregulile constatate s-au numărat diferențele dintre prețul afișat pe eticheta de raft și prețul înscris pe bonul fiscal. Au fost identificate și produse din carne și carne care prezentau acumulări de lichid sangvinolent în interiorul ambalajelor.

Inspectorii au găsit și produse alimentare pentru care data-limită de consum era depășită. În același timp, au fost identificate recipiente sub presiune, respectiv butelii, care prezentau un grad avansat de coroziune.

O altă categorie de deficiențe a vizat ambalajele deteriorate, care puteau afecta integritatea și conformitatea produselor. Au fost constatate și probleme legate de informarea consumatorilor cu privire la perioadele promoționale.

În spațiile verificate au fost găsite acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare. Inspectorii au constatat, de asemenea, că nu erau respectate condițiile și temperaturile de depozitare pentru unele dintre produsele comercializate.

Unele agregate frigorifice prezentau elemente de etanșare depreciate sau componente lipsă. În plus, acestea aveau depuneri grosiere de gheață și impurități, potrivit neregulilor constatate de inspectori.

Controalele au scos la iveală și probleme privind starea echipamentelor și ustensilelor utilizate. Unele dintre acestea aveau un grad ridicat de uzură și prezentau acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură.

Au fost identificate și produse de origine vegetală depreciate din punct de vedere calitativ. Acestea prezentau depuneri de mucegai, precum și urme de lovire și strivire.

În același timp, inspectorii au găsit produse alimentare și nealimentare care nu aveau elementele de identificare și caracterizare necesare pentru o informare corectă, completă și precisă a consumatorilor.

O altă deficiență constatată a fost reprezentată de acumulările de gheață existente în ambalajele unor produse congelate.

Verificările au vizat și produsele nealimentare, inclusiv jucăriile. Inspectorii ANPC au identificat unele jucării care nu aveau marcajul CE, acesta fiind marcajul care dovedește conformitatea produsului cu normele de siguranță ale Uniunii Europene.

Au fost constatate și deficiențe legate de informarea consumatorilor în cazul acestor produse. Printre acestea s-a numărat lipsa traducerilor în limba română pentru informațiile existente pe ambalajele unor jucării.

Acțiunile de control desfășurate de ANPC pe parcursul săptămânii au vizat magazine și benzinării de la nivel național, iar verificările au urmărit identificarea neconformităților privind produsele comercializate și serviciile prestate.