Cinci zile de controale, peste 6,4 milioane de lei amenzi. Ce a descoperit Inspecția Muncii 

Inspectorii de la Inspecția Muncii au efectuat 1.580 de controale în perioada 10-14 august 2026, iar verificările s-au încheiat cu 1.072 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate în cele cinci zile a ajuns la 6.453.000 de lei, potrivit informațiilor transmise joi de Inspecția Muncii.

În urma controalelor, inspectorii au identificat 194 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru neregulile constatate au fost stabilite 2.274 de măsuri menite să ducă la remedierea deficiențelor constatate de autorități.

Datele prezentate de Inspecția Muncii arată că verificările au vizat atât respectarea legislației privind relațiile de muncă, cât și normele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 5.680.000 de lei. Totodată, în urma verificărilor au fost depistate cele 194 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

„În domeniul relațiilor de muncă, au fost aplicate amenzi în valoare de 5.680.000 de lei și au fost identificate 194 persoane care prestau muncă nedeclarată. Principalele nereguli au vizat:

utilizarea muncii nedeclarate;

nerespectarea timpului de muncă și de odihnă;

neîndeplinirea măsurilor dispuse anterior”, se arată în comunicat.

Astfel, printre abaterile constatate de inspectorii de muncă s-au aflat situațiile în care angajatorii au utilizat muncă nedeclarată, dar și cazurile în care nu au fost respectate prevederile referitoare la timpul de muncă și perioadele de odihnă.

Verificările efectuate de inspectorii de muncă au vizat și respectarea cerințelor privind securitatea și sănătatea în muncă. Pentru neregulile constatate în acest domeniu, valoarea amenzilor aplicate a fost de 773.000 de lei.

Inspectorii au dispus, totodată, oprirea din funcțiune a cinci echipamente de muncă. Măsura a fost luată în urma identificării unor deficiențe care au intrat în atenția autorităților de control.

„În domeniul securității și sănătății în muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 773.000 de lei, iar inspectorii au dispus oprirea din funcțiune a 5 echipamente de muncă. Printre principalele deficiențe s-au numărat:

utilizarea echipamentelor fără autorizarea ISCIR;

organizarea necorespunzătoare a activității SSM, neasigurarea echipamentelor de muncă pentru lucrători și instruirea insuficientă;

lipsa truselor sanitare de prim ajutor și a dispozitivelor de stingere a incendiilor la toate locurile de muncă”, mai transmite Inspecția Muncii.

Deficiențele constatate în urma controalelor au vizat, astfel, atât utilizarea unor echipamente fără autorizarea necesară, cât și modul de organizare a activității de securitate și sănătate în muncă.

Inspectorii au identificat și situații în care angajatorii nu au asigurat echipamentele de muncă necesare pentru lucrători sau nu au realizat instruirea acestora la nivelul prevăzut de normele aplicabile.

În ceea ce privește măsurile de siguranță, printre deficiențele constatate s-a numărat și lipsa truselor sanitare de prim ajutor, precum și a dispozitivelor de stingere a incendiilor la toate locurile de muncă.

Inspecția Muncii a transmis că rezultatele verificărilor efectuate în perioada 10-14 august evidențiază necesitatea controalelor efectuate direct la locurile de muncă și a intervențiilor atunci când sunt constatate încălcări ale legislației.

„Rezultatele acestor controale confirmă necesitatea menținerii unei prezențe active în teren și a intervenției ferme în situațiile în care sunt constatate încălcări ale legii. Respectarea normelor de muncă și de securitate trebuie să reprezinte un standard, nu o excepție.” a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct.

Potrivit datelor comunicate de Inspecția Muncii, cele 1.580 de controale realizate în cele cinci zile au dus la aplicarea a 1.072 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare cumulată de 6.453.000 de lei. Pentru neregulile identificate au fost dispuse 2.274 de măsuri de remediere.