Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, atrage atenţia asupra dezechilibrelor tot mai mari din sistemul de salarizare bugetar. Ea spune că sporurile au ajuns să distorsioneze grilele salariale, în unele domenii atingând chiar 80% din venitul angajaţilor, iar amânarea unei reforme unitare riscă să genereze un efort bugetar uriaş, similar celui din sistemul de pensii.

Fostul ministru al Muncii avertizează că actualul sistem de salarizare din sectorul public este tot mai greu de gestionat, deoarece regulile au fost subminate de numeroase sporuri acordate haotic, fără a respecta criterii uniforme.

Raluca Turcan a subliniat că „În momentul de faţă, salarizarea în sistemul public este marcată de profunde inechităţi şi foarte multe salarii care sunt pe o grilă de salarizare au fost transformate prin tot felul de politici de sporuri în venituri care nu mai păstrează acea echitate pe care ar trebui să o avem în sistemul public de salarizare.”

Ea a precizat că sporurile au fost gândite pentru situaţii speciale, nu pentru compensarea sau creşterea artificială a veniturilor.

„În mod normal, într-un sistem public de salarizare, sporurile nu trebuie să fie artificii pentru majorări salariale. (…) Atâta timp cât tu ai sporuri în unele domenii care ajung şi la 80% din salariu, este clar că acolo au fost nişte artificii şi ele au transformat, au denaturat grila de salarizare”, a mai spus aceasta.

Un exemplu menţionat de fostul ministru este cel al instituţiilor culturale, unde ierarhiile salariale sunt puternic dezechilibrate.

Potrivit lui Turcan, „Instituţiile din domeniul spectacolului au o grilă de salarizare mult mai mare decât cele muzeale şi biblioteci în România, ceea ce, evident, creează o nemulţumire permanentă pentru oameni care sunt dedicaţi actului cultural.”

Ea atrage atenţia că aceste diferenţe au generat tensiuni permanente în interiorul sistemului şi au transformat salarizarea publică într-un mecanism imprevizibil. Majorările operate punctual, sub presiunea nemulţumirilor anumitor categorii profesionale, au creat ceea ce Turcan numeşte „o bombiţă cu ceas”.

„În momentul în care tu operezi majorările pe salarii care tot cresc, dar ele sunt în continuare lipsite de echitate, atunci efortul financiar de corectură va fi unul mai mare (…) sau nemulţumirile vor fi şi mai mari”, a explicat aceasta.

Raluca Turcan avertizează că amânarea unei noi legi a salarizării nu va face decât să agraveze problemele. Ea spune că România riscă să repete scenariul din sistemul de pensii, unde reformarea cu întârziere a dus la costuri suplimentare colosale.

„Este nevoie urgentă de o lege a salarizării în sistemul bugetar, astfel încât stimulentele să fie pentru încurajarea muncii, salariile să fie pe o grilă în care toate veniturile sunt actualizate.”

Fostul ministru a explicat că, în cazul pensiilor, efortul bugetar suplimentar a ajuns la miliarde de lei doar pentru că recalcularea pe contributivitate a fost amânată.