Peiu susține că Executivul a indus în eroare opinia publică atunci când a anunțat că a obținut amânarea închiderii centralelor pe cărbune până în 2029, întrucât prelungirea reală este, potrivit lui Peiu, de numai nouă luni și se aplică exclusiv pentru o capacitate instalată de 725 MW.

În cadrul unei conferințe de presă, Petrișor Peiu a afirmat că aprobarea noii versiuni a PNRR confirmă pierderi semnificative pentru România. El a spus că, în urma modificărilor acceptate, țara noastră rămâne fără aproximativ 8 miliarde de euro din alocarea inițială, precum și fără încă 1,5 miliarde de euro din fondurile nerambursabile, subliniind că diferența se regăsește în sumele disponibile doar sub formă de împrumuturi.

”Avem acum un PNRR în valoare totală de 21,3 miliarde de euro, redus de la peste 29 de miliarde, aşa cum a fost iniţial. Din cele 21,3 miliarde de euro, avem absorbite 10 miliarde de euro, mai puţin de jumătate, şi mai avem la dispoziţie un an pentru a absorbi restul sumelor, jaloanele trebuind să fie bifate toate, până la sfârşitul lunii august a anului viitor”, a subiniat senatorul AUR.

Senatorul Petrișor Peiu a mai declarat că sectorul care are de suferit cel mai mult din reducerea alocărilor este infrastructura, în special cea feroviară. El a explicat că jumătate din sumele inițial prevăzute ca granturi au fost transformate în împrumuturi, ceea ce le face costisitoare pentru România, iar o parte dintre proiecte au fost eliminate definitiv din PNRR și direcționate către alte forme de finanțare.

Petrișor Peiu a acuzat Guvernul că a transmis informații înșelătoare, susținând că amânarea închiderii centralelor pe cărbune până în 2029 ar fi fost negociată, ceea ce, potrivit lui, nu corespunde realității.