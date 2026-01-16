Prin actul de promulgare semnat de Nicușor Dan, statul român consfințește apariția unei noi zile naționale, dedicată Munților Apuseni, un spațiu cu semnificație istorică, identitară și culturală. Legea a fost adoptată de Parlament și a parcurs toate etapele procedurale, fiind oficializată la nivel prezidențial în cursul acestei săptămâni.

Textul normativ prevede în mod explicit data la care va fi celebrată această zi, stabilind un cadru clar pentru recunoașterea anuală a Munților Apuseni. Potrivit Decretului pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni (PL-x 293/24.09.2025), „se instituie ziua de 21 septembrie ca Ziua Munţilor Apuseni”.

Alegerea datei nu este una întâmplătoare, ci are o puternică încărcătură istorică, legată de mișcările românilor din Transilvania de la mijlocul secolului al XIX-lea. Legea face trimitere la evenimentele din anul 1848, un moment definitoriu pentru afirmarea identității naționale în această regiune.

Ziua de 21 septembrie amintește de sosirea lui Avram Iancu la Blaj, episod considerat decisiv pentru mobilizarea românilor transilvăneni în contextul revoluționar european. Prin această asociere, Ziua Munților Apuseni capătă nu doar o dimensiune festivă, ci și una educativă, legată de memoria colectivă și de istoria națională.

Legea promulgată de Nicușor Dan stabilește și cadrul concret în care autoritățile și instituțiile pot acționa pentru a marca Ziua Munților Apuseni, deschizând posibilitatea alocării de resurse publice. Sunt vizate atât autoritățile centrale și locale, cât și instituțiile de cultură din România și din diaspora, care pot iniția sau susține diverse manifestări.

Evenimentele organizate cu acest prilej pot avea caracter artistic, educativ sau turistic, fiind gândite ca instrumente de promovare a patrimoniului natural și cultural al Munților Apuseni. Programul manifestărilor este conceput astfel încât să includă și activități în aer liber, precum excursii tematice, menite să apropie publicul de specificul zonei.

Un accent distinct al legii este pus pe susținerea economiei locale, prin încurajarea organizării de târguri și inițiative care să promoveze produsele și meșteșugurile tradiționale. Această abordare urmărește ca Ziua Munților Apuseni să nu rămână doar un eveniment simbolic, ci să aibă efecte concrete pentru comunitățile din regiune.

În acest context, textul legislativ detaliază explicit rolul autorităților și al instituțiilor publice în sprijinirea acestor acțiuni, stabilind limitele bugetare și cadrul legal aplicabil.