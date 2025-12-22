Potrivit unui comunicat transmis luni de Ministerul Educației, Ordonanța de Urgență nr. 84/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006, publicată în Monitorul Oficial, suspendă până la finalul anului 2026 aplicarea art. 38 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017. În consecință, și în educație-cercetare cumulul pensie–salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis, pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestor domenii.

Ministrul Educației, Daniel David, a explicat rațiunea deciziei:

„Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare şi mă bucur că acest element a fost luat în calcul în decizia Guvernului, implicaţiile fiind importante şi pentru alte sistem bugetare majore (ex.: sănătate)”.

Anterior, pe 26 noiembrie, ministrul arăta că aplicarea strictă a interdicției cumulului ar fi afectat grav școlile, subliniind că, în multe cazuri, profesorii ieșiți la pensie contribuie decisiv la acoperirea orelor, mai ales în discipline deficitare.

Totodată, Daniel David a declarat la TVR Info că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre deblocarea posturilor necesare organizării concursului național de Titularizare 2026. Întrebat dacă examenul va avea loc anul viitor, ministrul a precizat că premierul „înțelege ce înseamnă Titularizarea pentru educație”.

„Este o discuție pe care am avut-o cu premierul pentru deblocarea posturilor în educație și mi-a spus că la început de an avem această discuție, fiindcă înțelege ce înseamnă Titularizarea pentru educație”, a afirmat Daniel David, adăugând: „Este absolut necesar să fie deblocat”.

În prezent, concursul de Titularizare din 2026 este afectat de Legea nr. 141/2025, care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public până la 31 decembrie 2026. În educație, această suspendare vizează atât titularizarea, cât și concursurile pentru funcții auxiliare – consilieri școlari, secretari, bibliotecari sau administratori.

Ce presupune Titularizarea

Concursul de Titularizare reprezintă examenul de angajare pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Pentru a deveni titulari, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă, în profilul postului. Pentru ocuparea posturilor pe perioadă determinată (suplinire), este necesară obținerea minimum notei 5 la ambele probe.