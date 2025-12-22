Ministerul Educației suspendă până în 2026 interdicția cumulului pensie–salariu
Potrivit unui comunicat transmis luni de Ministerul Educației, Ordonanța de Urgență nr. 84/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006, publicată în Monitorul Oficial, suspendă până la finalul anului 2026 aplicarea art. 38 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017. În consecință, și în educație-cercetare cumulul pensie–salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis, pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestor domenii.
Ministrul Educației, Daniel David, a explicat rațiunea deciziei:
„Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare şi mă bucur că acest element a fost luat în calcul în decizia Guvernului, implicaţiile fiind importante şi pentru alte sistem bugetare majore (ex.: sănătate)”.
Cadrele didactice pensionare, esențiale pentru acoperirea orelor
Anterior, pe 26 noiembrie, ministrul arăta că aplicarea strictă a interdicției cumulului ar fi afectat grav școlile, subliniind că, în multe cazuri, profesorii ieșiți la pensie contribuie decisiv la acoperirea orelor, mai ales în discipline deficitare.
Discuții pentru deblocarea posturilor la Titularizare 2026
Totodată, Daniel David a declarat la TVR Info că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre deblocarea posturilor necesare organizării concursului național de Titularizare 2026. Întrebat dacă examenul va avea loc anul viitor, ministrul a precizat că premierul „înțelege ce înseamnă Titularizarea pentru educație”.
„Este o discuție pe care am avut-o cu premierul pentru deblocarea posturilor în educație și mi-a spus că la început de an avem această discuție, fiindcă înțelege ce înseamnă Titularizarea pentru educație”, a afirmat Daniel David, adăugând: „Este absolut necesar să fie deblocat”.
De ce este blocată Titularizarea
În prezent, concursul de Titularizare din 2026 este afectat de Legea nr. 141/2025, care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public până la 31 decembrie 2026. În educație, această suspendare vizează atât titularizarea, cât și concursurile pentru funcții auxiliare – consilieri școlari, secretari, bibliotecari sau administratori.
Ce presupune Titularizarea
Concursul de Titularizare reprezintă examenul de angajare pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Pentru a deveni titulari, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă, în profilul postului. Pentru ocuparea posturilor pe perioadă determinată (suplinire), este necesară obținerea minimum notei 5 la ambele probe.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.