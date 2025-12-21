Ministrul Educației a menționat că viitorul titular al postului ar trebui să se ocupe de bugetul pentru anul următor.

Ministrul Educației, Daniel David, a explicat la TVR INFO că inițial intenționa să rămână în funcție doar până în luna mai, pentru a contribui la stabilizarea instituției prezidențiale și a țării. Ulterior, a decis să continue până la începutul școlii și până la evaluările internaționale, pentru a asigura continuitatea în gestionarea celui mai mare sistem bugetar și a evita perturbările legate de măsurile fiscal-bugetare. Planul său a fost să rămână până când Comisia Europeană confirmă că lucrurile sunt în regulă, fondurile europene nu sunt blocate și țara se află într-o situație stabilă.

”Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a spus ministrul Educaţiei, la TVR INFO, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie, în 2026.

Ministrul Educației, Daniel David, a subliniat că nu urmărește o carieră politică: „N-am și nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuția și am tot amânat plecarea de foarte multe ori”.

Acesta a mai menționat că există discuții în curs privind viitorul ministerului și că simte că ar trebui să fie un ministru care să gestioneze bugetul pentru anul următor.

Daniel David a explicat că, având în vedere implicarea sa în elaborarea bugetului pentru anul următor, simte că ar trebui să își continue mandatul pentru a asigura continuitatea, precizând însă că încă nu poate oferi un răspuns definitiv, deși recunoaște că se gândește la această decizie în prezent.