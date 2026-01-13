Se estimează că premierul Ilie Bolojan va prelua mandatul de ministru miercuri, 14 ianuarie 2026, potrivit informațiilor publicate de Edupedu. Fotoliul de ministru al Educației și Cercetării a devenit vacant după demisia lui Daniel David, care a avut loc înainte de sărbătorile de Crăciun.

Potrivit informațiilor apărute recent, Ilie Bolojan i-a transmis lui Nicuşor Dan propunerea de a prelua interimar şi funcţia de ministru al Educaţiei.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintelui României, Nicuşor Dan, propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, şi preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, a informat Guvernul României.

Nemulțumirile acestuia vizau bugetul și necesitatea de a renunța la fonduri pentru universități. Daniel David a ocupat funcția de ministru al Educației și Cercetării din 23 decembrie 2024, în cadrul a două guverne, provenind din mediul universitar, fiind profesor de psihologie și fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În presă au fost vehiculate mai multe nume pentru înlocuirea lui Daniel David, însă decizia ca premierul Bolojan să preia interimatul sugerează că negocierile pentru desemnarea unui nou ministru nu au decurs favorabil.

Printre numele menționate s-au aflat Marilen Pintea, rector al Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL, considerat la un moment favorit pentru funcție; Luciana Antoci, consilier al premierului și fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași; și Monica Anisie, care a mai ocupat anterior funcția de ministru al Educației și este președinta Comisiei pentru Învățământ din Senat.

Codul administrativ stabilește clar efectele demisiei unui membru al Guvernului. Funcția încetează prin demisie, iar aceasta trebuie anunțată public, depusă în scris prim-ministrului și devine irevocabilă în momentul în care se ia act de depunerea ei, însă nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii. Astfel, chiar dacă prim-ministrul amână luarea la cunoștință, legea prevede un termen maxim după care demisia produce efecte automat, termen care, în cazul de față, a expirat pe 6 ianuarie 2026.

„Demisia din funcția de membru al Guvernului se anunță public, se prezintă în scris prim-ministrului și devine irevocabilă din momentul în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii”, arată Articolul 45.

În același timp, Codul administrativ impune prim-ministrului obligații clare privind următorii pași. Acesta trebuie să transmită Președintelui României propunerea de constatare a vacanței funcției în termen de cinci zile de la încetarea funcției de membru al Guvernului. Acest termen a fost deja depășit, iar problema se află acum în responsabilitatea Executivului. Totuși, neîndeplinirea acestei obligații de către Guvern nu suspendă efectele demisiei și nu prelungește automat mandatul ministrului.